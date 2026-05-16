NEET Paper Leak: NTA एक्सपर्ट ही निकली पेपर लीक की मास्टरमाइंड? स्पेशल कोचिंग से हुआ खुलसा; CBI ने महिला टीचर को किया गिरफ्तार

NEET Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI ने उस महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया है जो बायोलॉजी पेपर लीक की मास्टरमाइंड थी. जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. CBI के मुताबिक, मनीषा मंधारे को NTA ने NEET-UG 2026 एग्जाम प्रोसेस के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट किया था. इसलिए, उसके पास बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एक्सेस था. जांच में पता चला कि अप्रैल 2026 के दौरान, उसने पुणे की मनीषा वाघमारे के ज़रिए कई NEET कैंडिडेट्स को जोड़ा. पुलिस 14 मई को मनीषा वाघमारे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

स्पेशल कोचिंग क्लास चलाती थी मंधारे

CBI जांच में पता चला कि मंधारे पुणे में अपने घर पर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लास चलाती थी. इन क्लास में, वह स्टूडेंट्स को बॉटनी और जूलॉजी के संभावित सवाल समझाती थी, उनसे उन्हें अपनी नोटबुक में लिखवाती थी, और यहां तक ​​कि उनसे उनके जवाब उनकी टेक्स्टबुक्स में मार्क भी करवाती थी. जांच में पाया गया कि इनमें से ज़्यादातर सवाल 3 मई, 2026 को हुए NEET-UG एग्जाम के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं. CBI ने बताया कि पिछले 24 घंटों में देश भर में छह जगहों पर रेड की गई. रेड के दौरान कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त किए गए. इन सभी इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्री सबूतों की अब अच्छी तरह से जांच की जा रही है.

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