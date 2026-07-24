NEET पेपर लीक पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! NTA के 47 अधिकारी पर गिरी गाज, अब दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा

NEET Paper Leak Case: देशभर के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने वाले NEET पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. राष्ट्रीय परीक्षा एसेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया है.

सूत्रों के मुताबिक, इन अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. इस फैसले को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब केंद्र सरकार लगातार पेपर लीक के मामलों पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दे रही है. पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक कई बड़े फैसले और बयान सामने आ चुके हैं.

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