भारतीय पासपोर्ट को फिर लगा झटका, ग्लोबल रैंकिंग में फिसला भारत; देखें कौन सा देश किस नंबर पर

Indian Passport Ranking 2026: दुनिया में किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत सिर्फ यात्रा की सुविधा नहीं बल्कि उसकी वैश्विक साख, कूटनीतिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता का भी संकेत होती है. ऐसे में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जुलाई 2026 में जारी 20वीं वर्षगांठ संस्करण की नई रैंकिंग भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली साबित हुई है. इस अपडेटेड सूची में भारतीय पासपोर्ट एक और स्थान फिसलकर 81वें नंबर पर पहुंच गया है. इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक अब केवल 55 देशों में ही वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

पिछले 20 वर्षों में कैसा रहा भारतीय पासपोर्ट का सफर?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का यह विशेष संस्करण बीते दो दशकों में वैश्विक यात्रा व्यवस्था में आए बदलावों को भी दर्शाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2006 में भारतीय पासपोर्ट 71वें स्थान पर था. इसके बाद रैंकिंग में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला और 2021 में भारत 91वें स्थान तक पहुंच गया, जो उसका सबसे कमजोर प्रदर्शन था. बाद के वर्षों में सुधार जरूर हुआ, लेकिन जुलाई 2026 की सूची में फिर गिरावट दर्ज की गई है.

सिंगापुर बना दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट

दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो इस बार भी सिंगापुर पहले स्थान पर बना हुआ है. सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले लोग बिना पहले से वीजा लिए 192 देशों और क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं. वहीं संयुक्त अरब अमीरात, जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं. इन देशों के नागरिक 188 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं.

अमेरिका और ब्रिटेन की भी बदली तस्वीर

दो दशक पहले अमेरिका, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे देशों के पास दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट थे. उस समय इन देशों के नागरिक बिना पहले से वीजा लिए लगभग 130 देशों की यात्रा कर सकते थे. लेकिन समय के साथ वैश्विक रैंकिंग में बड़ा बदलाव आया है. अब अमेरिका 10वें स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि ब्रिटेन छठे स्थान पर है. इससे साफ है कि पासपोर्ट की वैश्विक ताकत समय के साथ बदलती रहती है.

वैश्विक पर्यटन में बढ़ा प्रतिस्पर्धा का दौर

रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब लोगों की जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. छोटी विदेशी यात्राओं पर भी खर्च बढ़ने से पर्यटन उद्योग कई देशों की अर्थव्यवस्था का अहम आधार बन गया है. यही वजह है कि वीजा नियमों में भी कई बदलाव हुए हैं. वर्ष 2006 में टॉप-10 रैंकिंग में कुल 26 पासपोर्ट शामिल थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 38 हो गई है. इससे स्पष्ट होता है कि कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए वैश्विक यात्रा को पहले से अधिक आसान बनाया है.

सबसे नीचे अब भी अफगानिस्तान

जहां एक ओर कई देशों ने अपने पासपोर्ट की वैश्विक ताकत में उल्लेखनीय सुधार किया है, वहीं अफगानिस्तान अब भी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है. उसके नागरिकों को सबसे कम देशों में बिना वीजा या ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा उपलब्ध है.