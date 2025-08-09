Home > देश > Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे से पहले जीतन राम मांझी की सम्राट चौधरी से पटना में यह मुलाकात हुई, जिसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं।

Published By: Ashish Rai
Published: August 9, 2025 21:45:00 IST

Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

Bihar Chunav 2025: बिहार के पूर्व सीएम और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को पटना में उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, “किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह सब लगभग तय हो चुका है। जिस दल को जितना सीटें मिलेगा, उसे बंटवारे से संतुष्ट होना होगा, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है।”

Delhi Rain: रक्षाबंधन पर जाम हो गई दिल्ली, लंबे ट्रैफिक से थम गई गाड़ियों की रफ्तार, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

एनडीए सीट बंटवारे पर मांझी ने क्या कहा?

मांझी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार की ज़रूरत है, विपक्षी दल जिस तरह से झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, उसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका 2025 में एनडीए सरकार का गठन सुनिश्चित करना है।

आगे जीतन राम मांझी ने मतदाता सूची को लेकर विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि वे खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव दो EPIC कार्ड पेश कर रहे हैं, दूसरा कार्ड कहाँ से आया? इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे छल, कपट और चालाकी का सहारा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज वे विपक्ष के नेता की कुर्सी पर नहीं होते, लेकिन इसके लायक भी नहीं होते।

सम्राट चौधरी से चुनाव पर चर्चा

बता दें कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से उनके पटना स्थित आवास 12 एम स्ट्रैंड रोड पर मुलाकात की। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे। इस दौरान विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे से पहले जीतन राम मांझी की सम्राट चौधरी से पटना में यह मुलाकात हुई, जिसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं।

डिप्टी CM दीया कुमारी ने असली हीरो को राखी बांधकर दिया सम्मान, शेयर कीं दिल छू लेने वाली तस्वीरें

Tags: jitan ram manjhinda seat sharing
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको पता है खाने के बाद क्यों खाया जाता...

August 9, 2025

खाना शुरू कर दे बादाम, ये 5 बीमारियां रहेंगी कोसों...

August 9, 2025

मजे-मजे से खा रहे है मैगी, नुकसान सुन दंग रह...

August 9, 2025

गुड़ खाने के 5 बड़े नुकसान

August 9, 2025

आप भी पूरी दुनिया की कुछ खास डिशेज के बारे...

August 9, 2025

ये है दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां दफ्न...

August 9, 2025
Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’
Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’
Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’
Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?