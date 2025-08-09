Bihar Chunav 2025: NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बन गई बात! जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा हिंट, बोले- ‘सब कुछ लगभग तय…’

Bihar Chunav 2025: बिहार के पूर्व सीएम और मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को पटना में उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एनडीए के सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, “किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह सब लगभग तय हो चुका है। जिस दल को जितना सीटें मिलेगा, उसे बंटवारे से संतुष्ट होना होगा, इसमें विवाद का कोई सवाल ही नहीं है।”

एनडीए सीट बंटवारे पर मांझी ने क्या कहा?

मांझी ने कहा कि बिहार को एनडीए सरकार की ज़रूरत है, विपक्षी दल जिस तरह से झूठे बयान और गलत सूचनाएं फैला रहे हैं, उसका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका 2025 में एनडीए सरकार का गठन सुनिश्चित करना है।

आगे जीतन राम मांझी ने मतदाता सूची को लेकर विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों का भी जवाब दिया और कहा कि वे खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव दो EPIC कार्ड पेश कर रहे हैं, दूसरा कार्ड कहाँ से आया? इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि वे छल, कपट और चालाकी का सहारा ले रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो आज वे विपक्ष के नेता की कुर्सी पर नहीं होते, लेकिन इसके लायक भी नहीं होते।

सम्राट चौधरी से चुनाव पर चर्चा

बता दें कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से उनके पटना स्थित आवास 12 एम स्ट्रैंड रोड पर मुलाकात की। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे। इस दौरान विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे से पहले जीतन राम मांझी की सम्राट चौधरी से पटना में यह मुलाकात हुई, जिसे लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं।

