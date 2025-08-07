Home > देश > Vice President Election: NDA में कौन तय करेगा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार? बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने किया खुलासा, इस दिन होना है मतदान

बैठक के बाद, मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के नेताओं की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 7, 2025 17:51:03 IST

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक का एजेंडा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच बेहतर आपसी समन्वय और बेहतर तालमेल बनाए रखना है। यह बैठक संसद के समन्वय कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह, शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद थे।

बैठक के बाद, मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के नेताओं की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के आयोजन हेतु एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करते हुए, आयोग ने नामांकन, संवीक्षा, नामांकन वापसी और मतदान (यदि आवश्यक हो) की समय-सीमा की घोषणा की।

7 अगस्त की यह अधिसूचना ‘भारत के राजपत्र’ में प्रकाशित हो चुकी है और इसे ‘राज्य राजपत्रों’ में भी उनकी संबंधित आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। आयोग के अनुसार, चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी (आरओ) राज्यसभा के महासचिव हैं, जिन्होंने चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के अनुसार एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की है।

चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र कमरा संख्या आरएस-28, संसद भवन, नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किए जा सकते हैं। यह 21 अगस्त, 2025 तक, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर, किसी भी कार्यदिवस पर दाखिल किया जा सकता है।

15,000 रुपये की जमानत राशि अनिवार्य है और इसे रिटर्निंग ऑफिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकारी खजाने में नकद जमा करना होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति और जमानत राशि की रसीद संलग्न करनी होगी।

उपराष्ट्रपति पद के लिए इस दिन होगा मतदान 

नामांकन विंडो के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 22 अगस्त को सुबह 11 बजे संसद भवन के कमरा संख्या F-100 (सेमिनार-2) में होगी।

यदि इलेक्शन होता है, तो वोटिंग 9 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संसद भवन के कमरा संख्या F-101 (वसुधा) में होगा। यह अधिसूचना भारत के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत है, जो एक संवैधानिक पद है और राज्यसभा के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

