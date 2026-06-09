कितनी बार फेल होने पर NDA से बाहर हो जाता है कैडेट? जानिए नियम और प्रक्रिया

NDA Cadet Rules Explained: देश की तीनों सेनाओं में अधिकारी बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मानी जाती है. UPSC द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा और उसके बाद होने वाले कठिन SSB इंटरव्यू को पार करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि एनडीए में प्रवेश मिल जाना ही मंजिल नहीं है, बल्कि असली संघर्ष उसके बाद शुरू होता है.

खुद को करना पड़ता है साबित

तीन साल की कठिन ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सैन्य मानकों पर खुद को साबित करना पड़ता है. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि यदि कोई उम्मीदवार ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाए तो क्या उसे तुरंत अकादमी से बाहर कर दिया जाता है? इसका जवाब है-नहीं.

एनडीए में फेल होने पर क्या होता है?

एनडीए में एक विशेष व्यवस्था लागू होती है जिसे ‘रेलीगेशन नियम ’ या ‘Term Back’ कहा जाता है. इस नियम का उद्देश्य उन कैडेट्स को एक और मौका देना है जो किसी कारणवश निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाते. इस व्यवस्था के तहत असफल कैडेट को सीधे अकादमी से नहीं निकाला जाता, बल्कि उसे अपने मौजूदा बैच से हटाकर जूनियर बैच के साथ उसी टर्म को दोबारा पूरा करने का अवसर दिया जाता है.

क्या है रेलीगेशन नियम ?

एनडीए की ट्रेनिंग कुल तीन साल की होती है, जिसे छह टर्म में बांटा गया है. प्रत्येक टर्म की अवधि लगभग छह महीने होती है. यदि कोई कैडेट किसी टर्म की अंतिम परीक्षा, प्रशिक्षण या आवश्यक मूल्यांकन में असफल हो जाता है, तो उसे अगले टर्म में प्रमोट नहीं किया जाता. इसके बजाय उसे उसी टर्म में रोककर जूनियर बैच के साथ फिर से प्रशिक्षण दिया जाता है. इसी प्रक्रिया को ‘रेलिगेशन या Term Back कहा जाता है. उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कैडेट तीसरे टर्म में फेल हो जाता है, तो उसे चौथे टर्म में भेजने के बजाय दोबारा तीसरे टर्म में ही रखा जाएगा.

किन कारणों से कैडेट को किया जा सकता है रेलिगेट?

एनडीए में कैडेट्स को मुख्य रूप से तीन परिस्थितियों में ‘रेलिगेशन का सामना करना पड़ सकता है.

परीक्षा या प्रशिक्षण में असफलता

यदि कोई कैडेट शैक्षणिक परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर पाता या फिर स्विमिंग, ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग (PT) और अन्य अनिवार्य सैन्य परीक्षणों को समय पर पास नहीं कर पाता, तो उसे Term Back किया जा सकता है.

मेडिकल कारण

ट्रेनिंग के दौरान चोट, बीमारी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण यदि कोई कैडेट 30 दिनों से अधिक समय तक प्रशिक्षण से दूर रहता है, तो उसकी ट्रेनिंग प्रभावित हो सकती है. ऐसी स्थिति में भी रेलीगेशन नियम लागू किया जाता है ताकि वह छूटी हुई ट्रेनिंग पूरी कर सके.

अनुशासनहीनता

एनडीए अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. यदि कोई कैडेट नियमों का उल्लंघन करता है, चीटिंग करता है, चोरी या अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी ‘रेलिगेशन की कार्रवाई की जा सकती है.

क्या कैडेट को बार-बार मौका मिलता है?

एनडीए का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को सुधार का अवसर देना है, लेकिन यह मौका अनंत नहीं होता. यदि कोई कैडेट लगातार असफल रहता है और अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाता, तो अकादमी उसकी क्षमता पर पुनर्विचार करती है. आमतौर पर यदि कोई उम्मीदवार दो बार या पूरी ट्रेनिंग अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार रेलिगेट हो जाता है, तो माना जाता है कि वह सैन्य अधिकारी बनने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहा है. ऐसी स्थिति में उसे अकादमी से बाहर किया जा सकता है.

क्यों महत्वपूर्ण है यह नियम?

रेलीगेशन नियम यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक असफलता के कारण किसी उम्मीदवार का सैन्य करियर तुरंत समाप्त न हो जाए. साथ ही यह भी तय करता है कि भारतीय सशस्त्र बलों में केवल वही उम्मीदवार अधिकारी बनें जो शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक सभी मानकों पर खरे उतरते हों. यही कारण है कि एनडीए में प्रवेश पाने के बाद भी कैडेट्स को लगातार मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखना पड़ता है. यहां हर टर्म एक नई परीक्षा होती है और हर सफलता उन्हें भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य के और करीब ले जाती है.