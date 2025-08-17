Home > देश > CP Radhakrishnan: सीपी राधाकृष्णन के वो 5 सराहनीय काम, जिसे देखते हुए NDA ने उपराष्‍ट्रपत‍ि पद के लिए बनाया उम्मीदवार, खुद PM मोदी ने नाम पर लगाई मुहर

CP Radhakrishnan:इस यात्रा में उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को समाप्त करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता समाप्त करने और नशाखोरी के विरुद्ध अभियान जैसे मुद्दों को उठाया।

August 17, 2025

Vice President Elections: महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और भाजपा के बरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी औपचारिक घोषणा की। बता दें कि राधाकृष्णन बीते चार दशकों से भी ज़्यादा समय से राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और तमिलनाडु की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं।

सीपी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक किया। उनका राजनीतिक सफ़र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू हुआ। 1974 में वे भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने।

ऐसा लग रहा था कि BJP का कोई नेता… EC के जवाब पर Congress ने तगड़ा घेरा, पूछ डाले तीखे सवाल

भाजपा में सक्रियता और लोकसभा सांसद

1996 में उन्हें तमिलनाडु भाजपा का सचिव बनाया गया। 1998 में वे पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1999 में फिर से चुने गए। संसद में, उन्होंने कपड़ा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की समिति, वित्त सलाहकार समिति और शेयर बाजार घोटाले की जाँच करने वाली विशेष समिति के सदस्य भी रहे। 2004 में, उन्होंने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वे ताइवान की यात्रा करने वाले पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे।

भाजपा नेतृत्व और जनांदोलन में भूमिका

वे 2004 से 2007 तक भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली, जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा में उन्होंने नदियों को जोड़ने, आतंकवाद को समाप्त करने, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता समाप्त करने और नशाखोरी के विरुद्ध अभियान जैसे मुद्दों को उठाया। इसके अलावा, उन्होंने दो पदयात्राएँ भी कीं। 2016 से 2020 तक, वे कोचीन में कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। 2020 से 2022 तक वह भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे और उन्हें केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई।

राज्यपाल के रूप किये ये सराहनीय काम 

18 फ़रवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने मात्र चार महीनों में राज्य के सभी 24 ज़िलों का दौरा किया और जनता व प्रशासन से सीधा संवाद किया। 31 जुलाई 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया। राधाकृष्णन एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। कॉलेज स्तर पर, वे टेबल टेनिस चैंपियन और लंबी दूरी के धावक थे। इसके अलावा, उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक रहा है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और कई यूरोपीय देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों की यात्रा की है।

सीपी राधाकृष्णन की उल्लेखनीय पहल

2004-2007 के दौरान, भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य था-

  • नदियों को जोड़ना
  • आतंकवाद, समान नागरिक संहिता
  • अस्पृश्यता उन्मूलन
  • वे संसद में कपड़ा संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।
  • वित्तीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित कई समितियों में कार्य किया।

NDA के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान, संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर लगी मुहर

