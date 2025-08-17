Home > देश > उपराष्ट्रपति की रेस में घमासान! NDA ने चला बड़ा दांव, विपक्ष में मची खलबली —खड़गे के ऑफिस में बुलाई गयी महागठबंधन की अहम बैठक

Next Vice President: NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जैसे ही NDA ने सी. पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसके बाद 18 अगस्त, सोमवार की सुबह 10:15 बजे INDIA गठबंधन के सभी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है।

Published: August 17, 2025 21:22:36 IST

Next Vice President: NDA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। जैसे ही NDA ने सी. पी. राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसके बाद 18 अगस्त, सोमवार की सुबह 10:15 बजे INDIA गठबंधन के सभी नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि यह बैठक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में बुलाई गयी है।  

आपको बता दें कि 18 अगस्त को सुबह बुलाई गई INDIA गठबंधन की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा रणनीति पर गंभीर चर्चा होने की संभावना है। वहीँ बैठक में यह तय किया जा सकता है कि क्या गठबंधन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा या नहीं, और अगर उम्मीदवार खड़ा करेगा तो कौन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का शामिल होने की संभावना है। और संभावना यह भी है कि वे NDA उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के खिलाफ एक मजबूत और सर्वमान्य चेहरे को मैदान में उतारने पर विचार करेंगे, ताकि विपक्ष की एकता और ताकत का संदेश यहाँ दिया जा सके। साथ ही, बैठक में भविष्य की राजनीतिक रणनीति और आपसी तालमेल पर भी चर्चा हो सकती है।

अगर हम NDA  के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो वह महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। आपको बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। वहीँ सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के निवासी हैं। आपको बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद उनके नाम पर फैसला लिया गया है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे। जिसके बाद  प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राधाकृष्णन के नाम पर उपराष्ट्रपति के पद  के लिए उम्मीदवार के तौर पर मुहर लगाई गयी है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को INDIA  अलायंस के होने वाली बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है ?  

