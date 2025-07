गाली-गलौज और जमकर हाथापाई,…आव्हाड-पडलकर समर्थकों में हुई जबरदस्त भिड़ंत, विधानसभा परिसर में बवाल का Video वायरल

Monsoon Session: शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार(17 जुलाई) को आव्हाड और पडलकर समर्थकों ने विधान भवन में जमकर बवाल काटा। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। ये समर्थक विधान भवन की सीढ़ियों के पास भिड़ गए।

दरअसल, एक दिन पहले गोपीचंद पडलकर और आव्हाड के बीच जोरदार बहस हुई थी। यह मामला गाली-गलौज तक बढ़ गया था। उसके बाद अब दोनों के कार्यकर्ता विधान भवन में आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई और उन्होंने एक-दूसरे को गालियां भी दीं।

Clash erupts inside Maharashtra Vidhan Bhavan!

Supporters of MLAs Jitendra Awhad and Gopichand Padalkar got into a physical scuffle — the first-ever such incident in the state’s legislative history.#maharastra #VidhanBhavan @CMOMaharashtra pic.twitter.com/8EVwHpzf9Q

— PANDITDINESH SHARMA ( JOURNALIST ) (@DineshPatrkar) July 17, 2025