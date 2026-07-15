हवाओं के रुख़ पर सियासत चलती है, परिसीमन बिल पर दे सकती है NCP सरकार का साथ; बिल पर नरम लहज़े से सियासी सरगर्मियां तेज!

Maharashtra Political News: महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों के बीच एनसीपी ने परिसीमन और 50% आरक्षण सीमा के मुद्दे पर ऐसा रुख अपनाया है, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कल तक जो मुखालिफ़ थे मेरे किरदार के,

आज मेरी सरकार में वो ही हिस्सेदार बैठे हैं

महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. परिसीमन विधेयक को लेकर अब तक विपक्षी दलों के साथ खड़ी दिख रही एनसीपी ने अपने तेवर कुछ नरम कर लिए हैं. पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी ने अभी तक प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को खारिज नहीं किया है.

डिलिमिटेशन बिल पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं

मुंबई में शरद पवार, जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सुप्रिया सुले ने साफ किया कि पार्टी ने अभी तक डिलिमिटेशन बिल पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि जिस बिल को अभी तक देखा ही नहीं गया, उस पर समर्थन या विरोध की घोषणा करना उचित नहीं होगा.

उन्होंने कहा, ‘पहले सरकार परिसीमन का पूरा फॉर्मूला और प्रक्रिया लिखित रूप में सामने रखे. उसके बाद हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे और फिर सामूहिक रूप से फैसला लिया जाएगा.

क्या बोलीं सुप्रिया सुले?

महिला आरक्षण के समर्थनउन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पर चर्चा के लिए तैयार होती है, तो एनसीपी भी परिसीमन के मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है. उनके इसी बयान को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई कि पार्टी ने डिलिमिटेशन के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं.

कांग्रेस का रुख अलग

वहीं जब उनसे पूछा कि यदि सरकार उनकी शर्तें मान लेती है, लेकिन कांग्रेस डिलिमिटेशन बिल का विरोध करती है, तब एनसीपी क्या करेगी? इस पर सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि यह फैसला अकेले उनकी पार्टी नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ‘हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं.

इस मुद्दे पर सभी सहयोगी दल मिलकर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा. ’सुले ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं और पार्टी का हर बड़ा फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा.