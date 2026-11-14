NCP Merger: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों का नहीं होगा विलय, सुप्रिया सुले ने बताई वजह

NCP Merger: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के फिर से एक होने की चर्चाओं के बीच सुप्रिया सुले ने साफ-साफ कहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद विलय की बात पर पूर्ण विराम लग गया है. महाराष्ट्र की बारामती सीट से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि विरोधी गुट की तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि अजीत के निधन के साथ ही फिर से एक होने की चर्चाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं. NCP-SP की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले शनिवार को मुंबई के ‘सिल्वर ओक’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार (NCP-SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवार (14 नवंबर, 2026) को सुनैत्रा पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ विलय की संभावना को खारिज कर दियाय उन्होंने कहा कि उनके चचेरे भाई अजीत पवार के निधन के बाद इस मामले पर पूर्ण विराम लग गया है.

यहां पर बता दें कि इस साल जनवरी में पुणे के बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी सुनैत्रा ने पार्टी की कमान संभाल ली. सुप्रिया सुले ने स्पष्ट किया कि विरोधी गुट की तरफ से फोन, व्हाट्सएप, SMS, पत्र या ईमेल के जरिए कोई संपर्क या प्रस्ताव नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि अजीत के निधन के साथ ही फिर से एक होने की चर्चाएं हमेशा के लिए खत्म हो गईं.

उन्होंने कहा कि जब तक मेरे भाई जीवित थे तब तक विलय को लेकर चर्चाएं चल रही थीं और एक तारीख भी तय हो गई थी. दोनों पक्षों के नेताओं ने भी यह बात कही है. जिस दिन मेरे भाई का निधन हुआ उसी दिन मेरे दिमाग में मेरे दिल में और हमारी पार्टी में विलय की बात पर पूर्ण विराम लग गया.

बारामती की सांसद ने यह भी कहा कि मतदाताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए परिसीमन (डिलिमिटेशन) के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की प्रस्तावित बढ़ोतरी को उनकी पार्टी सिद्धांत रूप में स्वीकार करती है. विलय की अटकलों पर बार-बार पूछे जा रहे सवालों से तंग आकर सुप्रिया सुले ने कहा कि ध्यान अहम राष्ट्रीय मुद्दों और ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट’ (FCRA) तथा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ जैसे प्रमुख कानूनों पर चल रही JPC (संयुक्त संसदीय समिति) की कार्यवाही पर केंद्रित होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़े बिल ला रही है.जब नीति-निर्माण का इतना बड़ा काम चल रहा हो, तो अगर आप मुझसे उस बारे में सवाल पूछें और जवाब मांगें, तो मुझे सच में खुशी होगी, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि अब मैं इस विषय पर कोई जवाब नहीं दूंगी.

यह भी पढ़ें: Attack on America: क्या अमेरिका पर हमला हुआ है? कहां छिपे डोनाल्ड ट्रंप, देश भर में उड़ानें ठप

यह भी पढ़ें: Russell Brand: गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे घुस गया बॉथरूम में, रसेल ब्रांड ने ऐसा क्या किया… पार्टनर के मुंह से निकलने लगा खून

यह भी पढ़ें: UP Elections 2027: यूपी चुनाव में कांग्रेस को 200 नहीं तो कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव, खुद दिया संकेत

यह भी पढ़ें: Atlantic Asphalt: वह टैंकर जो ‘अमेरिकन हेरिटेज’ क्रूज जहाज से टकरा गया, बाल-बाल बची 129 यात्रियों की जान