NCERT: अब बच्चे भी जानेंगे पाकिस्तान की काली करतूत, पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा

NCERT ने आज मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में एक विशेष मॉड्यूल जारी किया है। जिसमें छात्रों को बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि शांति की रक्षा और शहीदों के सम्मान का एक संकल्प है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले का भी किताबों में ज़िक्र होगा।

यही नहीं छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन उसके सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने सीधे तौर पर इसका आदेश दिया था।

मालूम हो कि पहलगाम हमला भारत के जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किया गया एक आतंकवादी हमला था जो इसी साल 22 अप्रैल 2025 को भारत के 26 नागरिक मारे गए थे। जहाँ आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया था, हालांकि एक ईसाई पर्यटक और एक स्थानीय मुस्लिम भी इसके शिकार हुए। एम4 कार्बाइन और एके-47 से लैस हमलावर आसपास के जंगलों से होते हुए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बैसरन घाटी में घुस गए। ये घटना 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जा रहा है।