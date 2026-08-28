नाजिया खान ने लगाया राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, गाजियाबाद में दर्ज कराई शिकायत, क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और मनुस्मृति पर को लेकर इन दिनों विवाद जारी है. इस बीच बीजेपी नेता और वकील नाजिया इलाही खान ने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने राहुल गांधी पर सनातन का अपमान करने का भी आरोप लगाया है. नाजिया खान ने कहा कि राहुल गांधी बुर्का पहनने वाली लड़कियों को तो नहीं समझाते पर मनुस्मृति में लिखी गई बातों को गलत तरीके से लोगों को समझाते हैं.

नाजिया खान ने कहा, “मैं तो कलमा भी पढ़ती हूं और शहदा भी पढ़ती हूं, पर जब मैं वंदे मातरम गाती हूं तो अपने आप में मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मैं खान जरूर हूं पर मैं अपने कल्चर से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से और अपनी सभ्यता से एक प्योर हिंदू हूं. भीमराव आंबेडकर ने जब संविधान लिखा था तो पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम की दी थी.”

मनुस्मृति को राहुल गांधी ने डिफेम किया- नाजिया खान

उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को राहुल गांधी ने डिफेम किया है. मनुस्मृति के एक अध्याय को उठाकर उन्होंने गलत शब्दों से खेलकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है. जिस अध्याय में पिता, पुत्र और पति की जिम्मेदारी अपने घर की महिलाओं के प्रति बताई गई है, उन्होंने उसको महिलाओं के फ्रीडम को छीनने पर डायवर्ट कर दिया.

नाजिया खान ने कहा, “मैं मानती हूं कि उनका अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है. उनका अपना फंडामेंटल राइट है इसलिए वो बोल रहे थे, मगर वो गलत-शलत जो बोल रहे थे तो पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगाई? उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर क्यों लगाई? उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर क्यों लगाई?”

नाजिया खान ने कहा, “मैं पूछना चाहती हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, क्या प्रधानमंत्री कहा है कि सबको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा या मनुस्मृति को फॉलो करना पड़ेगा? या उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो क्या उन्होंने कहा है कि लोगों को मनुस्मृति के आधार पर चलना पड़ेगा? या मोहन भागवत की ऐसी कोई टिप्पणी या स्टेटमेंट आया है कि मनुस्मृति की बातों पर चलना पड़ेगा? तो फिर उनकी तस्वीर लगाकर डिफेम करने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा है.”

सस्ती लोकप्रियता के लिए पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल- नाजिया खान

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो अपनी बात रखनी थी, वो रख सकते थे, लेकिन अपने आप को सस्ती लोकप्रियता और ओछी टीआरपी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया. उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया? ये क्यों किया ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा.

वकील ने आगे कहा, “जो राहुल गांधी वंदे मातरम नहीं बोल पाते हैं, जो राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोल पाते, जो राहुल गांधी अपनी मातृ शक्ति को इज्जत नहीं दे पाते, जो राहुल गांधी अपनी बहन को एलओपी नहीं बना पा रहे, वो राहुल गांधी मंच पर एक हिजाब वाली बच्ची को खड़ाकर कह रहे हैं कि पितृ सत्ता से दूर हटो. अरे वो काला टेंट ही तो सबसे बड़ी पितृ सत्ता है.”

बता दें कि 22 अगस्त को राहुल गांधी ने अपने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के दौरान मनुस्मृति के एक हिस्से का हवाला देते हुए कहा था, “मनुस्मृति कहती है कि बचपन में महिला अपने पिता की होती है. जवानी में वह अपने पति की होती है. जब उसका पति मर जाता है, तो वह अपने बेटों की होती है. महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए. यह मनुस्मृति का सीधा उद्धरण है, और ये शब्द शर्मनाक हैं, क्योंकि ये शब्द कभी नहीं कहे जाने चाहिए थे.”