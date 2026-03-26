Home > देश > Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते

Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते

Petrol Price Rate Today: ईरान-ईजराइल में चल रहे वॉर का असर कहीं-न कहीं भारत में भी दिखाई दे रहा है. आज भारत की प्राइवेट ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं. आइए जानते हैं कि कितनी हुई है कीमत-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 26, 2026 6:37:11 PM IST

बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम
बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के दाम


Nayara Petrol Diesel Price Hike: भारत की मेन प्राइवेट ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने हाल ही में पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 5 रुपये और डीजल की कीमतें 3 रुपये बढ़ा दी हैं. ये कदम मध्य-पूर्व में हाल ही में हुई अनिश्चितताओं और तेल की ग्लोबल कीमतों में वृद्धि के बाद लिया गया है. कंपनी ने इसका भार कुछ हद तक लोगों पर डाला है.

You Might Be Interested In

28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया. इसके बाद से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई. इस बढ़ोतरी के बावजूद, भारतीय रिटेल फ्यूल की कीमतें लंबे समय तक स्थिर बनी रही, जिससे प्राइवेट कंपनियों पर दबाव बढ़ गया.

 नायरा एनर्जी का रुख

सूत्रों के अनुसार, नायरा एनर्जी, जो भारत में लगभग 6,967 पेट्रोल पंप संचालित करती है, ने इनपुट लागत में वृद्धि के चलते कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया. कंपनी के प्रवक्ता ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. वहीं, Jio-BP और सरकारी कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अभी तक रिटेल कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.

You Might Be Interested In

 बढ़ी हुई कीमतों की डिटेल

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए है, लेकिन ये वृद्धि राज्य और स्थानीय करों (VAT) के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत में ये वृद्धि 5.30 रुपये तक पहुंच गई है. प्राइवेट कंपनियों को सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता, जबकि सरकारी कंपनियों को ‘अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक’ के रूप में सपोर्ट मिलता है.

 चार साल से स्थिर रिटेल कीमतें

अप्रैल 2022 से रिटेल पेट्रोल और डीजल की कीमतें सेम हैं. सरकारी कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव होने पर अपने नुकसान और मुनाफे का प्रबंधन स्वयं करती हैं. पिछले सप्ताह इन कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि.

 दिल्ली में कीमतें

दिल्ली में प्रीमियम 95-ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत अब 101.89 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि सामान्य पेट्रोल 94.77 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है. औद्योगिक डीजल की कीमत भी 109.59 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है. प्रीमियम पेट्रोल हाई-कंप्रेशन या हाई-परफॉर्मेंस इंजनों के लिए सही होता है, जबकि सामान्य पेट्रोल रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है.

 

 

You Might Be Interested In
Tags: Nayara Petrol Diesel Price Hikepetrol diesel rate delhipetrol diesel rate todayPetrol Price Hike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ब्लूबेरी से फिटनेस, इम्युनिटी और ग्लोइंग स्किन पाएं

March 26, 2026

ईरान भारत से किन चीजों को खरीदता है?

March 26, 2026

दिल से लेकर दिमाग तक रहता है स्वस्थ, जानें बादाम...

March 25, 2026

कीवी केवल फल नहीं, कई बीमारियों की है दवाई

March 25, 2026

ATM से पैसे निकालना होगा महंगा! नए नियम जान लें...

March 24, 2026

इंसान का दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है?

March 24, 2026
Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते
Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते
Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते
Petrol Price Hike: नायरा प्राइवेट कंपनी ने बढ़ा दिए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है नई कीमते