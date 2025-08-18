खैरागढ़ में नक्सलियों कर रहे हैं खदानों से बारूद की तस्करी

विनोद कुमार बघेल की खैरागढ़ से रिपोर्ट: प्यार के जुनून में पागल एक आईटीआई छात्र विनय वर्मा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बम से उड़ाने की साजिश रची। लेकिन इस सनक ने खदानों और क्रेशरों की सुरक्षा व्यवस्था की चौंकाने वाली सच्चाई उजागर कर दी।पुलिस जांच में सामने आया कि 60 जिलेटीन, 2 डेटोनेटर और ढाई किलो बारूद बरामद हुई है और यह भी पता चला है कि जिलेटीन और डेटोनेटर जैसी खतरनाक सामग्री खदानों से आसानी से बाहर बेची जा रही है। यही सामग्री सनकी आशिक तक पहुंची और मौत का खेल रचने में उसने उसका इस्तेमाल किया।

बारूदी खदानों से बेचा जा रहा है मौत का सामान

मिली जानकारी के अनुशार यह साफ हो गया है की की आरोपी विनय कुमार वर्मा खदानों में चट्टाने तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री करने वाला था और हो रही घटनाओं से भी ये साफ़ ज़ाहिर होता है की इन सामग्रियों को अब गलत हाथों में भी आसानी से जा रहा है पहुँचाया जा रहा है .यानी बारूदी खदानों से बेचा जा रहा है मौत का सामान अब बेखौफ होकर आम इंसान तक पहुँच रहा है.

विस्फोटक सामग्री काले बाज़ार में बेखौफ बिक रही है

पुलिस का बड़ा खुलासा किया है कि खैरागढ़ के लोगों केलिए यह सबसे बड़ा खतरे का इशारा है क्योंकि इसका मतलब साफ है कि खदानों और क्रेशरों में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री काले बाज़ार में बेखौफ बिक रही है।इसी का इस्तेमाल विनय वर्मा ने बम बनाने में किया। आरोपियों से 60 जिलेटीन, 2 डेटोनेटर और ढाई किलो बारूद युक्त स्पीकर बम बरामद किया गया।

सरकार को लेना होगा सख्त कदम

पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया की खदानों में काम करने वाले लोग कुछ बारूद और विस्फोटक बचाकर बाहर बेच देते हैं जो खतरे की घंटी प्रतीत हो रही है. आज यह बारूद एक सनकी आशिक के हाथ लगा, कल यही विस्फोटक नक्सलियों, आतंकियों और असामाजिक तत्वों के हाथ लग सकता है। और तब इसका नतीजा किसी बड़े धमाके से कम नहीं होगा। क्या गृह विभाग इस मामले को लेकर अब विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा?खैरागढ़ पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल तो भेज दिया है, लेकिन अब बारी है छत्तीसगढ़ सरकार और गृह विभाग की।

जरूरत है कि, खदानों में ब्लास्टिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विस्फोटकों की अवैध बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए। वरना मौत का यह सामान कभी भी गलत हाथों में जाकर तबाही मचा सकता है।

