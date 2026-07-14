रहना, खाना, पढ़ाई सब मुफ्त! नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं नियम

Navodaya Class 6 Admission 2027: चित्रकूट के जवाहर नवोदय विद्यालय, मानिकपुर में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रवेश जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के माध्यम से किया जाएगा. विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है. प्रशासन के अनुसार पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और पूरी तरह निशुल्क है. इच्छुक अभ्यर्थी मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा लोक सेवा केंद्र की सहायता से आवेदन कर सकते हैं. विद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.

कौन-कौन छात्र कर सकते हैं आवेदन?

प्रवेश के लिए कुछ निर्धारित पात्रता शर्तें तय की गई हैं. आवेदन करने वाला छात्र शैक्षणिक सत्र 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए. इसके अलावा अभ्यर्थी की जन्मतिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना अनिवार्य है. निर्धारित आयु सीमा से बाहर के छात्रों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. विद्यालय प्रशासन ने बताया कि छात्र ने कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई एक ही जिले के सरकारी, सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त विद्यालय से पूरी की होनी चाहिए. यह शर्त पात्रता के लिए आवश्यक मानी गई है.

ग्रामीण छात्रों को मिलेगा विशेष लाभ

जवाहर नवोदय विद्यालयों की प्रवेश नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है. विद्यालय प्रशासन के अनुसार कुल सीटों में से 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 25 प्रतिशत सीटें शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है.

आरक्षण के नियम भी होंगे लागू

भारत सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), बालक-बालिका और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी. विद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी जाति केंद्र सरकार की केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल है.

आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?

ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इनमें शामिल हैं-

आधार कार्ड

छात्र का नवीनतम फोटो

अभिभावक के हस्ताक्षर

कक्षा 5 में अध्ययनरत होने का प्रमाणपत्र

आवश्यकतानुसार जाति प्रमाणपत्र

अन्य पात्रता संबंधी दस्तावेज

विद्यालय प्रशासन ने अभिभावकों से सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट रूप में अपलोड करने की अपील की है ताकि आवेदन निरस्त होने की संभावना न रहे.

नवोदय विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत

जवाहर नवोदय विद्यालय देश की प्रमुख आवासीय शिक्षण संस्थाओं में गिने जाते हैं. यहां विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां छात्रों की शिक्षा, छात्रावास, भोजन, पुस्तकें, गणवेश और अन्य आवश्यक सुविधाओं का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है. यही वजह है कि हर वर्ष लाखों छात्र नवोदय विद्यालयों में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं.

एक अभिभावक एक ही आवेदन करें

विद्यालय प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं. बताया गया है कि एक अभिभावक की ओर से केवल एक ही आवेदन मान्य होगा. यदि आवेदन में गलत, भ्रामक या फर्जी जानकारी पाई जाती है तो संबंधित आवेदन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा. अभिभावकों को आवेदन भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक दर्ज करने की सलाह दी गई है.

अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

प्रवेश प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेजों और आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अभिभावक सीधे जवाहर नवोदय विद्यालय, मानिकपुर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. विद्यालय प्रशासन ने कहा है कि समय सीमा के भीतर आवेदन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को चयन परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा.