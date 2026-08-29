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Navjot Singh Murder Mystery: रात के अंंधेरे में पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह को मिली ‘मौत’ 5 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Navjot Singh Murder Mystery:  मई 2018 में डेरा बस्सी में पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के पांच साल से ज़्यादा समय बाद मामला सुलझाया गया.

By: JP Yadav | Published: August 29, 2026 5:32:41 PM IST

Navjot Singh Murder Mystery: रात के दौरान मौत आगे थी और वह पीछे... पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह पर भारी पड़ गए 3 मिनट
Navjot Singh Murder Mystery: रात के दौरान मौत आगे थी और वह पीछे... पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह पर भारी पड़ गए 3 मिनट


 Navjot Singh Murder Mystery: 27 मई, 2018 को रात का वक्त था. पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह विर्क (उर्फ लव विर्क) उर्फ  ईसापुरिया रास्ते में थे. शातिर अभिषेक ने अपने साथी सौरव के साथ मिलकर नवजोत को लूटने का प्रयास किया.उनकी माईक्रा कार छीनने की कोशिश की.  इस दौरान विरोध करने पर नवजोत विर्क का गोली मारकर कत्ल कर दिया. नवदीप विर्क के पारिवारिक सदस्यों को एक्सपो फोर्जिंग के नज़दीक बरवाला रोड पर उसकी निसान माईक्रा कार खड़े होने का पता लगा था. मौके पर पहुंचे तो उनको उषा यार्न फैक्ट्री के खाली प्लॉट से गायक का शव बरामद हुआ. 

मई 2018 में डेरा बस्सी में पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह की गोली मारकर हत्या करने के 5 साल बाद मोहाली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) ने हत्यारों में से एक को गिरफ़्तार करके मामले को सुलझाया. बताया जाता है कि 22 साल के पीड़ित की हत्या दो लुटेरों ने कार लूटने की कोशिश का विरोध करने पर गोली मारकर कर दी थी. लुटेरे कार लिए बिना ही भाग गए और नवजोत को खून से लथपथ हालत में छोड़ गए. पुलिस ने बताया कि उसी रात डेरा बस्सी में एक फ़ैक्ट्री प्लॉट के पास उनका शव मिला.

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शामली का रहने वाला है मुख्य आरोपी अभिषेक

गिरफ़्तार आरोपी 25 साल का अभिषेक उर्फ़ रजत राणा था. वह उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले का रहने वाला है. उसने अपने साथी हरियाणा के सुल्तानपुर बरवाला के रहने वाले सौरव के साथ मिलकर पीड़ित पर हमला किया था, तब वह सिर्फ़ 20 साल का था. जांच में पुलिस ने बताया कि सौरव की मौत 2022 में ड्रग्स की ज़्यादा डोज़ लेने की वजह से हो गई थी. दोनों उत्तर प्रदेश के राहुल खट्टा गैंग के सदस्य थे.

अभिषेक पहले से ही एक आपराधिक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में था और उसे प्रोडक्शन वारंट पर मोहाली लाया गया था. पंजाबी सिंगर नवजोत सिंह 27 मई, 2018 को म्यूज़िक क्लास के लिए घर से निकले थे. वह डेरा बस्सी के बेहरा गांव के रहने वाले थे. हत्या वाले दिन वह म्यूज़िक क्लास के लिए घर से निकले था, लेकिन शाम को तय समय तक वापस नहीं लौटे तो परिवार की टेंशन बढ़ गई. 

क्या निकला जांच में   

मोहाली के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) संदीप कुमार गर्ग ने बताया कि हत्यारों का मकसद गैंग के बीच चल रही लड़ाई के दौरान किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए कार लूटना था. 27 मई 2018 को बरवाला से डेरा बस्सी जाते समय आरोपियों को पीड़ित की कार दिखी. सौरव ने बंदूक की नोक पर कार लूटने की कोशिश की, लेकिन नवजोत ने विरोध किया, जिससे हाथापाई हो गई. SSP ने बताया कि हाथापाई के दौरान नवजोत गिर गया और हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, फिर कार छोड़े बिना ही मौके से भाग गए. परिवार के तलाश शुरू करने और पुलिस को सूचना देने के बाद उसी रात नवजोत का शव मिला.

नहीं थी कोई निजी दुश्मनी

 जांच के दौरान पुलिस ने कई पहलुओं पर गौर किया, जिनमें निजी मकसद भी शामिल थे. पूछताछ से पता चला कि मुख्य मकसद कार लूटना था. हमें निजी दुश्मनी का कोई मकसद नहीं मिला. हत्या के दिन पीड़ित अपनी म्यूज़िक क्लास से लौट रहा था, तभी आरोपियों ने उसकी कार रोक ली. गाड़ी छीनने की कोशिश में आरोपियों ने कम से कम पांच गोलियां चलाईं, जिससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई. यह पूरा हत्याकांड 3 मिनट से भी कम समय में अंजाम दिया गया. 

हत्या में इस्तेमाल पिस्टल हुई थी हरियाणा से बरामद

 SSP ने कहा कि एक इंसानी सूत्र से मिली अहम जानकारी और चार साल तक चली व्यापक तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर पाई.हत्या में इस्तेमाल किया गया 9 mm का हथियार हरियाणा की रायपुर रानी पुलिस ने 2019 में ही ज़ब्त कर लिया था.

पुलिस के मुताबिक, अभिषेक के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज हैं. चार उत्तर प्रदेश में, दो हरियाणा में और एक पंजाब में. मोहाली पुलिस पंजाब से जुड़े मामले की जानकारी की पुष्टि कर रही है. 2018 में हुई हत्या के बाद, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 34 (कई लोगों द्वारा समान इरादे से किए गए काम) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 (हथियार गैर-कानूनी रूप से रखना) के तहत मामला दर्ज किया था.

Tags: punjab news
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