Punjab News: पार्टी के खिलाफ बयानबाजी नवजोत कौर सिद्धू को पड़ी भारी, कांग्रेस ने प्राइमरी मेंबरशिप से किया सस्पेंड

Navjot Kaur Sidhu News: कांग्रेस लीडर नवजोत कौर सिद्धू के यह दावा करके पॉलिटिकल बवाल खड़ा करने के एक दिन बाद कि पार्टी चीफ मिनिस्टर बनने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति से “एक सूटकेस में 500 करोड़ रुपये” लेती है, पार्टी ने सोमवार को उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया. ऑफिशियल लेटर में अचानक इस कदम का कोई कारण नहीं बताया गया है.

रविवार को उनकी यह टिप्पणी कि उनके पति, नवजोत सिंह सिद्धू, एक्टिव पॉलिटिक्स में तभी लौटेंगे जब कांग्रेस उन्हें अपना CM फेस घोषित करेगी, इस पर तीखी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया हुई है. इसने पंजाब कांग्रेस यूनिट के अंदर भी अंदरूनी कलह को फिर से शुरू कर दिया है.

Dr Navjot Kaur Sidhu has been suspended from the Congress party with immediate effect. pic.twitter.com/8dGjNaLn5n — ANI (@ANI) December 8, 2025

गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मिली नवजोत कौर

शनिवार को गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से मिलने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, नवजोत कौर ने कहा कि वे “सिर्फ पंजाब के लिए बोलते हैं”, लेकिन उनके पास उस तरह के पैसे की कमी है जिसके बारे में उनका आरोप है कि वह टॉप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को प्रभावित करते हैं.

‘जो 500 करोड़ रुपये देता, वो CM बन जाता’

उन्होंने कहा, “हमारे पास चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए देने के लिए 500 करोड़ रुपये नहीं हैं,” और कहा कि किसी ने उनसे पैसे नहीं मांगे थे, लेकिन “जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, वह CM बन जाता है”.

उन्होंने पंजाब कांग्रेस पर गहरी अंदरूनी लड़ाई का भी आरोप लगाया, और दावा किया कि कम से कम पांच नेता टॉप पोस्ट के लिए इच्छुक हैं और सिद्धू को CM के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे.

इसके बावजूद, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस आधिकारिक तौर पर सिद्धू को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, तो वह राजनीति में सबसे आगे लौट आएंगे. नहीं तो, उन्होंने कहा, वह राजनीति के बाहर अच्छी कमाई करके “खुश” हैं.

बीजेपी हुई कांग्रेस पर हमलावर

भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत नवजोत कौर के बयान पर पकड़ बना ली, और इसे कांग्रेस के अंदर “संस्थागत भ्रष्टाचार” का सबूत बताया. BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणी से पता चलता है कि “नेताओं से लेकर कैडर तक” भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को निगल लिया है.

उन्होंने कहा, “उन्होंने कहा है कि कोई भी CM बनने के बारे में तभी सोच सकता है जब उसके सूटकेस में 500 करोड़ रुपये हों. कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्ट कामों में डूबी हुई है.”

कहां पर हैं कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू ?

बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू महीनों से पार्टी में इनएक्टिव हैं, 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रचार से दूर रहे, IPL कमेंट्री में लौटे और हाल ही में एक पर्सनल YouTube चैनल लॉन्च किया.

