आप कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, गुस्से से आग बबूला हुईं नवजोत कौर सिद्धू; राहुल गांधी को जमकर सुनाई खरी-खोटी

Navjot Kaur Sidhu On Rahul Gandhi: पूर्व कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी की पंजाब यूनिट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और अगले साल राज्य चुनावों में पार्टी की हार की भविष्यवाणी की.

By: Preeti Rajput | Published: February 17, 2026 10:58:13 AM IST

कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा LoP और कांग्रेस MP राहुल गांधी पर निशाना साधा है.
कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा LoP और कांग्रेस MP राहुल गांधी पर निशाना साधा है.


Navjot Kaur Sidhu On Rahul Gandhi: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनावों से पहले ही राज्य में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है. लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति खराब होती जा रही है. कुछ दिन पहले पार्टी छोड़ने वाली नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा है. उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर कहा कि ‘जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए नेता है.’ साथ ही उन्होंने अंदरूनी भ्रष्टाचार को दूर करने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है. 

‘आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं’ – राहुल गांधी

कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने लोकसभा LoP और कांग्रेस MP राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अच्छी बातें करते हैं. वह समझदारी की बातें करते हैं. लेकिन वह जो करते हैं और जो कहते हैं वह बहुत अलग है. पिछले आठ महीनों से मैं उनसे यह कहने के लिए समय मांग रही हूं कि आपके लोग, आपके प्रेसिडेंट या पंजाब में नियुक्त आपका व्यक्ति पंजाब के साथ न्याय नहीं कर रहा है.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘वह पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं. मैं आपसे बस यह बताने के लिए बैठने का समय मांग रही हूं कि आपकी पार्टी पंजाब में खत्म हो रही है.’ उन्होंने पहले ही टिकट बेच दिए हैं. अगर आपको पता नहीं है कि आपके नीचे क्या हो रहा है, तो मुझे माफ करना. आप उस कुर्सी के लायक नहीं हैं.’

‘आप पंजाब नहीं जीतने वाले हैं’

कांग्रेस की पूर्व नेता नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि ‘आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं. हमने पंजाब के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आपने हमसे सात डिपार्टमेंट के साथ एक डिप्टी CM पद और मुझे एक MP के तौर पर देने का वादा किया, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं दिया.’ नवजोत कौर सिद्धू ने आगे कहा कि ‘आपने हमें लोकल बॉडी और टूरिज्म दिया, और आप चाहते थे कि उन्हें CM के हिसाब से चलाया जाए. आप करप्शन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं जब आपके अपने लोग करप्ट हैं? और आप अपने आस-पास के उन करप्ट लोगों को पसंद कर रहे हैं. आपके आस-पास के लोग पूरी तरह से करप्ट हैं. आप “हमारे पास उन ईमानदार लोगों के लिए समय नहीं है जो आकर आपको बताना चाहते हैं कि यह गलत हो रहा है, आप पंजाब नहीं जीतने वाले हैं.’

‘पर्सनली छूने की कोशिश करें’ 

कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने निशाना साधते हुए कहा कि, ‘शायद यह उन्हें गिफ्ट में मिला है. उन्होंने निचले लेवल से काम करके असल में निचले लेवल पर आने के लिए मेहनत नहीं की है. मुझे लगता है किजमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है. ग्राउंड ज़ीरो पर क्या हो रहा है, यह किसी के लिए भी बहुत जरूरी है. आपको जानने के लिए जमीनी हकीकत से जुड़े रहना होगा.’ उन्होंने आगे कहा कि ‘आप सपनों की दुनिया में नहीं जी सकते. हम अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदार रहे हैं. हमने पंजाब के लोगों, भारत के लोगों का भरोसा जीता है, ईमानदार रहकर और इसी वजह से पैसे की तंगी से जूझकर. आप PM मोदी पर उंगली उठा सकते हैं. उन्हें छूने की कोशिश करें. क्या उनके पास एक पैसा है? क्या उनके खिलाफ कोई फाइल है? उन्हें पर्सनली छूने की कोशिश करें. उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है.” 

