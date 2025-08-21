Naveen Patnaik Health: अब पूरी तरह स्वस्थ, शुभकामनाओं का आभार, तीन दिन बाद अस्पताल से छुट्टी पर बोले पूर्व CM

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Odisha News: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक को आखिरकार तीन दिन के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हाल ही में उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या के चलते राजधानी भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 78 वर्षीय वरिष्ठ नेता को 17 अगस्त की शाम अस्वस्थ महसूस होने पर परिजनों और सहयोगियों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती किए थे। मेडिकल टीम ने जांच के बाद पाया कि उन्हें डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोरी और बेचैनी हो रही थी। चिकित्सकों ने तत्काल उनका इलाज शुरू किया और उन्हें निगरानी में रखा। तीन दिन तक उपचार और देखरेख के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ घोषित कर दिया। बुधवार शाम को छुट्टी मिलने के बाद पटनायक सीधे अपने आवास ‘नवीन निवास’ लौट आए। उनके घर पहुंचते ही समर्थकों और बीजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कई लोग फूल लेकर और नारे लगाते हुए उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। अस्पताल से अपने आवास, निवीन निवास के लिए रवाना होते हुए, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, “मैं ओडिशा के लोगों और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी बीमारी के दौरान मेरे लिए प्रार्थना की। मैं लोगों की दुआओं के लिए और अस्पताल को मेरी अच्छी देखभाल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।” उन्होंने आगे कहा, “मैं अब पूरी तरह ठी

अस्पताल में नेताओं का तांता

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही पटनायक ने एक भावुक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की सराहना करते हुए कहा था कि अस्पताल ने उन्हें बेहतरीन देखभाल दी है। साथ ही उन्होंने ओडिशा की जनता और अपने समर्थकों का भी धन्यवाद किया था। उनका कहना था कि “आप सभी की शुभकामनाएं और दुआओं से मैं जल्द ठीक हो जाऊँगा। मेरा घर आप सबके लिए हमेशा खुला है।”77 घंटे अस्पताल में रहे निगरानी रहने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी शनिवार रात अस्वस्थ महसूस करने पर पहले डॉक्टरों ने उनके घर जाकर जांच की थी। सलाह पर उन्हें अगले दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। जांच में पाया गया कि उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी। इसके बाद उन्हें लगातार करीब 77 घंटे तक विशेष चिकित्सकों की टीम की देखरेख में रखा गया था। अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही बीजेडी के वरिष्ठ नेता और कई विधायक उनका हालचाल जानने पहुँचे थे। पार्टी के नेताओं में प्रणब प्रकाश दास, अनंत नारायण जेना, संजय कुमार दास बर्मा और मन्मथ राउत्राय अस्पताल पहुँचे थे। वहीं, राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भी मुख्यमंत्री मोहन चरण मज़ी के निर्देश पर अस्पताल पहुँचे थे और स्वास्थ्य की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी ली

नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी नेताओं और केंद्रीय हस्तियों ने भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे फोन पर बात कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नवीन पटनायक ओडिशा की राजनीति में लंबे समय से एक अहम चेहरा रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद वह विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर से पूरे राज्य में चिंता का माहौल था। सोशल मीडिया पर भी लाखों लोगों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी। बीजेडी नेताओं ने भी उनके स्वस्थ होकर लौटने पर राहत की सांस ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पटनायक की सक्रियता प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद जरूरी है। वहीं, आम लोग उन्हें सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि ओडिशा की पहचान और स्थिर नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं अब जबकि वे घर लौट आए हैं, उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों के आराम के बाद वे फिर से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होंगे।

