Home > देश > नवगछिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा , अनुमति लेने को लेकर की गयी खींचातानी

नवगछिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा , अनुमति लेने को लेकर की गयी खींचातानी

प्रशासन का रवैया टालमटोल बताया गया, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए

Published By: Ratna Pathak
Published: August 18, 2025 16:14:00 IST

अंजनी कुमार कश्यप की भागलपुर से रिपोर्ट:  कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा को लेकर नवगछिया में सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस कमिटी ने 12 अगस्त को ही भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कार्यालय में कार्यक्रम की अनुमति हेतु आवेदन दिया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पाई है.

प्रशासन का रवैया टालमटोल दिखा

तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता 22 अगस्त को नवगछिया पहुंचेंगे. यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले जीरो माइल पर लोगों से संवाद करेंगे और फिर नवगछिया कचहरी मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे. अनुमति पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने आरोप लगाया कि प्रशासन का रवैया टालमटोल वाला है. उन्होंने कहा, “हमने 12 तारीख को आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. एसडीओ कह रहे हैं कि रात्रि विश्राम भागलपुर या कटिहार में किया जाए. यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो हम धरना देंगे.

नीतीश सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में समर्थ नहीं

राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि दिल्ली से तैयार हुआ कार्यक्रम स्थानीय अधिकारी नहीं बदल सकते. उन्होंने कहा, “कचहरी मैदान सार्वजनिक स्थल है। यदि सुरक्षा का बहाना बनाया जा रहा है, तो क्या नीतीश सरकार सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ है?नवगछिया में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर संशय, अनुमति को लेकर खींचातानी हुई.

सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से अभी समीक्षा की गयी

इधर, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से अभी समीक्षा की जा रही है. वहीं, स्थानीय स्तर पर यात्रा को लेकर उत्साह है और लोग बड़े नेताओं को देखने के लिए बेताब हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 22 अगस्त को नवगछिया ऐतिहासिक कार्यक्रम का गवाह बन पाएगा या नहीं.

