Home > क्राइम > नवी मुंबई अस्पताल में लगा ऐसा इंजेक्शन गई गर्भवती महिला की जान, दूसरी महिला की हालत बदतर; मचा भारी बवाल! मामला दर्ज

नवी मुंबई अस्पताल में लगा ऐसा इंजेक्शन गई गर्भवती महिला की जान, दूसरी महिला की हालत बदतर; मचा भारी बवाल! मामला दर्ज

नवी मुंबई के ऐरोली स्थित राजमाता जिजाऊ अस्पताल में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. आठ माह की गर्भवती सोनम डोंगरे (21 वर्ष) और ऋचा मिश्रा (26 वर्ष) को डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए जाने के बाद दोनों को गंभीर एनाफिलैक्सिस (तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया) होने की जानकारी सामने आई है.  इसके बाद दोनों को तत्काल वाशी स्थित नवी मुंबई महानगरपालिका अस्पताल में रेफर किया गया. इलाज के दौरान सोनम डोंगरे की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि ऋचा मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 2, 2026 7:41:06 PM IST

दो गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन देने के बाद एक की मौत
दो गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन देने के बाद एक की मौत


Navi Mumbai News: नवी मुंबई के ऐरोली स्थित राजमाता जिजाऊ अस्पताल में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. आठ माह की गर्भवती सोनम डोंगरे (21 वर्ष) और ऋचा मिश्रा (26 वर्ष) को डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाए जाने के बाद दोनों को गंभीर एनाफिलैक्सिस (तीव्र एलर्जिक प्रतिक्रिया) होने की जानकारी सामने आई है. 
इसके बाद दोनों को तत्काल वाशी स्थित नवी मुंबई महानगरपालिका अस्पताल में रेफर किया गया. इलाज के दौरान सोनम डोंगरे की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि ऋचा मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

इंजेक्शन देने के बाद हुई मौत

जानकारी के अनुसार, दो गर्भवती महिलाओं को इंजेक्शन देने के बाद महिलाओं की हालत बद से बदतर होती चली गई. जिसका परिणाम यह हुआ कि सोनम डोंगरे की दुखद मृत्यु हो गई. और अन्य महिला ऋचा मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. 

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चिकित्सा अधीक्षक और अधिकारियों को किया तलब 

राजमाता जिजाऊ अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. माधवी इंगले तथा संबंधित अधिकारियों से इस पूरी घटना पर विस्तृत स्पष्टीकरण देने की मांग की गई है. साथ ही, मौत और दूसरी महिला की गंभीर स्थिति के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी उठ रही है. यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

दवाईयों की गुणवत्ता में संदेह

मामले में संबंधित दवा के बैच, उसकी गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, इंजेक्शन देने की प्रक्रिया तथा आपातकालीन उपचार व्यवस्था की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है. सवाल यह है कि क्या बिना जांच-पड़ताल के दवाइयां देना किसी भी स्थिति में ठीक है क्या? फिलहाल प्रशासन मुकदमा दर्ज कर गहन छानबीन कर रही है.  

Tags: Navi Mumbai NewsRAJ MATA JIJAU HOSPITAL
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