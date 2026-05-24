Home > देश > Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ

Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ

Excessive Heat: इन दिनों गर्मी ने लोगों को पागल कर दिया है और कल से तो देश में नौतपा शुरू होने वाला है. ऐसे में अगले 9 दिन काफी गर्मी पड़ने वाली है और अपने आप को सेफ रखना काफी जरूरी है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 24, 2026 3:32:28 PM IST

Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ


Nautapa 2026: जैसा की सभी को पता है कि कल यानी 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा. भारतीय मौसम चक्र में इन नौ दिनों को साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है. इस दौरान सूरज की तपिश तेज हो जाती है और तापमान लगातार बढ़ने लगता है. कई इलाकों में लू चलने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, नौतपा के समय थोड़ी सी लापरवाही भी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए इन दिनों खानपान, दिनचर्या और बाहर निकलने के समय को लेकर विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.

डॉक्टरों और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप सबसे ज्यादा तेज होती है. इस समय लंबे समय तक बाहर रहने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट हो सकता है. जरूरी काम न हो तो लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है. अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर, चेहरा और शरीर को अच्छी तरह ढककर निकलना चाहिए. लगातार धूप में रहने से हीटस्ट्रोक, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है.

You Might Be Interested In

 तेज गर्मी से शरीर पर पड़ता है असर

नौतपा के दौरान शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा बढ़ सकता है. यदि शरीर को पर्याप्त पानी और ठंडक न मिले तो हीटस्ट्रोक की स्थिति बन सकती है. इसके कारण तेज सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, कमजोरी और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. कई मामलों में स्थिति गंभीर भी हो सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादा गर्मी में रहने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिससे थकान जल्दी महसूस होती है. बच्चों, बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

 नौतपा में ऐसे रखें खुद को सेफ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन दिनों खानपान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खाली पेट घर से बाहर निकलने से लू लगने का खतरा बढ़ सकता है. शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खीरा, खरबूजा, दही और छाछ जैसी चीजों का सेवन फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, बेल का शरबत और आम पन्ना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. डॉक्टर हल्के और सूती कपड़े पहनने की सलाह देते हैं ताकि शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके. धूप में निकलते समय टोपी, गमछा या छाता जरूर इस्तेमाल करना चाहिए.

 ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी बचें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, तेज गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि ये शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देता है. साथ ही दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

 

Tags: excessive heatnautapa 2026Nautapa 2026 health tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ
Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ
Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ
Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ