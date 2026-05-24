Nautapa 2026: कल से शुरू हो रहा नौतपा, आसमान से बरसेगी आग? ऐसे करें खुद को सेफ

Nautapa 2026: जैसा की सभी को पता है कि कल यानी 25 मई से नौतपा की शुरुआत होने जा रही है, जो 2 जून तक चलेगा. भारतीय मौसम चक्र में इन नौ दिनों को साल का सबसे गर्म दौर माना जाता है. इस दौरान सूरज की तपिश तेज हो जाती है और तापमान लगातार बढ़ने लगता है. कई इलाकों में लू चलने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ सकता है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, नौतपा के समय थोड़ी सी लापरवाही भी शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए इन दिनों खानपान, दिनचर्या और बाहर निकलने के समय को लेकर विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है.

डॉक्टरों और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नौतपा के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप सबसे ज्यादा तेज होती है. इस समय लंबे समय तक बाहर रहने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट हो सकता है. जरूरी काम न हो तो लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है. अगर बाहर जाना जरूरी हो तो सिर, चेहरा और शरीर को अच्छी तरह ढककर निकलना चाहिए. लगातार धूप में रहने से हीटस्ट्रोक, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है.

तेज गर्मी से शरीर पर पड़ता है असर

नौतपा के दौरान शरीर का तापमान नॉर्मल से ज्यादा बढ़ सकता है. यदि शरीर को पर्याप्त पानी और ठंडक न मिले तो हीटस्ट्रोक की स्थिति बन सकती है. इसके कारण तेज सिरदर्द, उल्टी, चक्कर, कमजोरी और बेहोशी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. कई मामलों में स्थिति गंभीर भी हो सकती है. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादा गर्मी में रहने से शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है, जिससे थकान जल्दी महसूस होती है. बच्चों, बुजुर्गों और धूप में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

नौतपा में ऐसे रखें खुद को सेफ

विशेषज्ञों का मानना है कि इन दिनों खानपान का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खाली पेट घर से बाहर निकलने से लू लगने का खतरा बढ़ सकता है. शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खीरा, खरबूजा, दही और छाछ जैसी चीजों का सेवन फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, बेल का शरबत और आम पन्ना शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं. डॉक्टर हल्के और सूती कपड़े पहनने की सलाह देते हैं ताकि शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके. धूप में निकलते समय टोपी, गमछा या छाता जरूर इस्तेमाल करना चाहिए.

ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी बचें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, तेज गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी ज्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि ये शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देता है. साथ ही दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.