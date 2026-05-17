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Nautapa 2026: 25 मई से शुरू होगा नौतपा, जानिए क्यों माने जाते हैं ये 9 दिन बेहद खास

Nautapa 2026: नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. अच्छी गर्मी को अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 17, 2026 6:18:43 PM IST

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही बढ़ेगा तापमान
सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही बढ़ेगा तापमान


Nautapa 2026; मई का महीना आते ही गर्मी अपना असर दिखाने लगती है. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है. इसी दौरान नौतपा की शुरुआत भी होती है, जिसे ज्योतिष और मौसम दोनों दृष्टि से बेहद खास माना जाता है. हर साल नौतपा के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म माने जाते हैं. इस बार नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा. मान्यता है कि इन दिनों पड़ने वाली गर्मी का असर आने वाले मौसम और बारिश पर भी देखने को मिलता है.

क्या होता है नौतपा?

नौतपा का मतलब उन 9 दिनों से होता है जब धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं. कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के बाद उनकी किरणों का असर पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से तापमान तेजी से बढ़ जाता है और गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है.

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अच्छी गर्मी को क्यों माना जाता है शुभ संकेत

पुराने समय से यह मान्यता चली आ रही है कि अगर नौतपा के पूरे 9 दिनों तक अच्छी गर्मी पड़े तो आने वाले समय में बारिश भी अच्छी होती है. वहीं अगर नौतपा के बीच मौसम अचानक बदल जाए या बारिश होने लगे तो इसे सामान्य नहीं माना जाता. कई लोग इसे मौसम के असंतुलन का संकेत भी मानते हैं.

सूर्य देव से जुड़ा माना जाता है नौतपा

ज्योतिष शास्त्र में नौतपा को सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस समय सूर्य की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है. इसी वजह से कई लोग इन दिनों को तप, साधना और दान-पुण्य के लिए शुभ मानते हैं. गांवों और छोटे शहरों में आज भी लोग नौतपा को मौसम बदलने का महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं. किसानों के बीच भी नौतपा को लेकर अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं.

नौतपा में सूर्य पूजा का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्त होते हैं. इन दिनों सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा है. कई लोग तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. इसके अलावा सूर्य गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है.

दान-पुण्य करने की भी है मान्यता

नौतपा के दौरान जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाना और पक्षियों के लिए पानी रखना पुण्य का काम माना जाता है. इसके साथ ही गुड़, गेहूं और लाल कपड़े का दान करना भी शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

नौतपा में सेहत का रखें खास ध्यान

नौतपा के दौरान गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी माना जाता है. ज्यादा देर तक धूप में रहने से बचना चाहिए. शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. हल्का और संतुलित भोजन करना बेहतर माना जाता है. बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर निकलना चाहिए ताकि लू और तेज धूप से बचाव हो सके.

Tags: nautapa 2026nautapa date
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