है शोर साहिलों पर सैलाब आ रहा है, फ़क़त आँखों की वीरानी बची है; कुल्लू में बाढ़ का कुदरती कहर जनजीवन अस्त-व्यस्त

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जिला कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. जिले में 51 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि ब्यास नदी सहित सभी प्रमुख नदियां और खड्डें उफान पर हैं.

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बाढ़, भूस्खलन (लैंडस्लाइड) और मलबे के कारण पूरे प्रदेश में करीब 210 सड़कें ठप पड़ी हैं. नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और सड़क बाधित होने की घटनाएं बढ़ गई हैं. मौसम विभाग ने कुल्लू सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) बंद

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-3) पर हनोगी, बनाला और झलोगी के पास लगातार चट्टानें गिरने से यातायात बार-बार प्रभावित हो रहा है। मलबा हटाने के लिए मशीनें लगातार तैनात हैं, लेकिन बारिश के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है.

वहीं औट-जलोड़ी जोत (NH-305) भूस्खलन के कारण बंद है. मणिकरण-बरशैणी मार्ग पर घाटीगढ़ के पास भारी बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह ठप है. सैंज-नेउली मार्ग भी पागल नाला में आए मलबे और कीचड़ के कारण बंद करना पड़ा.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार कुल्लू में दिनभर रुक-रुक कर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. गरज-चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है.

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी-नालों के किनारे न जाएं, पहाड़ी ढलानों के पास रुकने से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें तथा केवल मौसम और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार ही यात्रा करें. आपदा प्रबंधन एवं राहत दल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं.