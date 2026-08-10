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Uttarakhand Rain: चंद सेकंड में नदी ने निगल लिया पुल! नीति वैली में भारी बारिश से मची तबाही, वीडियो देख कांप उठेंगे

Uttarakhand Niti Valley Flood: उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का लेवल बढ़ने से तेज बहाव ने पहाड़ी राज्य के नीति वैली इलाके में एक पुल को बहा दिया. इस घटना के एक वीडियो में, कीचड़ मिला हुआ भारी पानी नीचे की ओर आया और चमोली ज़िले में आने वाली वैली में मेटल के पुल से टकरा गया.

By: Shristi S | Published: August 10, 2026 11:41:03 PM IST

नीति वैली में भारी बारिश से मची तबाही
नीति वैली में भारी बारिश से मची तबाही


Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद नदी में पानी का लेवल बढ़ने से तेज बहाव ने पहाड़ी राज्य के नीति वैली इलाके में एक पुल को बहा दिया. इस घटना के एक वीडियो में, कीचड़ मिला हुआ भारी पानी नीचे की ओर आया और चमोली ज़िले में आने वाली वैली में मेटल के पुल से टकरा गया. 

कुछ ही सेकंड में, पानी के तेज़ बहाव ने पुल को उखाड़ दिया और उसे नदी के किनारे की ओर धकेल दिया. वीडियो में नदी के किनारे सड़क पर एक ट्रक और एक SUV भी दिख रहे हैं जो समय रहते इस बड़ी मुसीबत से बच निकले.

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मुख्य शहर से कट गया इलाका

पुल के बह जाने से यह इलाका मुख्य शहर से कट गया है. अधिकारियों ने लोगों से इस इलाके में यात्रा न करने को कहा है. जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते और प्रशासन पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाता, तब तक लोगों को अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए.

वैली में नदियों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों से अच्छी और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है क्योंकि भारी बारिश के कारण पानी का लेवल बढ़ने का खतरा है.

पूरे राज्य में बारिश

उत्तराखंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रिहैबिलिटेशन सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने कहा कि रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है. प्रभावित इलाके देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत हैं.

सुमन ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया पूरे राज्य में बारिश होगी और बारिश लगातार जारी रहेगी. शाम को कुछ समय का गैप होगा. इसके बाद, जैसे कल रात बारिश हुई थी, वैसे ही रात में फिर से बारिश होगी. उन्होंने कहा कि वे लैंडस्लाइड वाले इलाकों में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए.

Tags: heavy rainuttarakhand
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