बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर देशभर में लगे रोक? सोशल मीडिया की उम्र भी हो तय, नई रिपोर्ट में 5 बड़े सुझाव

Child Digital Media Policy: बच्चे आज पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक डिजिटल दुनिया का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ऑनलाइन सुरक्षा और स्मार्टफोन की लत को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं. अब एक नई रिपोर्ट में बच्चों के डिजिटल मीडिया इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई है. रिपोर्ट में स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर स्पष्ट रोक लगाने से लेकर बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र तय करने तक कई सुझाव दिए गए हैं.

सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज (C-LAB) की रिपोर्ट ‘Prevention by Design: From Voluntary Self-Regulation to a State Duty of Care’ में कहा गया है कि बच्चों को ऑनलाइन नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ माता-पिता या स्कूलों पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए.

110 देशों की स्कूल स्मार्टफोन नीतियों का अध्ययन

रिपोर्ट में 110 देशों में स्कूलों के भीतर स्मार्टफोन इस्तेमाल से जुड़ी नीतियों का अध्ययन किया गया. इसके मुताबिक, 52 देशों ने राष्ट्रीय कानून के जरिए स्कूलों में स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक लगाई है, जबकि 31 देशों ने इसके लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं. वहीं, सिर्फ नौ देशों ने यह फैसला स्कूलों पर छोड़ रखा है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि, प्राइमरी और निचली माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल के समय स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

15 साल से कम उम्र में सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक

रिपोर्ट के प्रमुख सुझावों में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति नहीं देने की बात कही गई है. वहीं 15 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक की पहचान और सहमति की पुष्टि जरूरी करने का सुझाव दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, इन नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी बच्चे या माता-पिता की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए.

बच्चों को टारगेटेड विज्ञापनों से बचाने की मांग

रिपोर्ट में नाबालिगों की ऑनलाइन गतिविधियों और पसंद से जुड़ा डेटा जुटाकर उन्हें लक्षित विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने की बात कही गई है. इसके अलावा बच्चों को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने वाले ‘Infinite Scrolling’ जैसे फीचर्स और अन्य ‘Dark Patterns’ पर भी नियंत्रण का सुझाव दिया गया है.

उम्र की पुष्टि हो, लेकिन निजी जानकारी रहे सुरक्षित

रिपोर्ट में उम्र की पुष्टि के लिए ऐसी तकनीकी व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें बच्चों और अन्य यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित रहे. साथ ही ऑनलाइन सुरक्षा की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने की मांग की गई है.