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Toll pass becomes expensive: अब हाईवे पर चलना पड़ेगा भारी, सालाना टोल पास हुआ महंगा, जानें कब से लागू होगा नया नियम

Toll pass becomes expensive: नेशनल हाईवे के सालाना टोल पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी जाएगी. यह पास निजी वाहनों के लिए होगा और एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक मान्य रहेगा. NHAI ने सभी टोल प्लाजा को नई दरें लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 14, 2026 8:12:05 PM IST

Toll pass becomes expensive: अब हाईवे पर चलना पड़ेगा भारी, सालाना टोल पास हुआ महंगा, जानें कब से लागू होगा नया नियम


Toll pass becomes expensive: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं और टोल प्लाजा से बार-बार गुजरते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही टोल से जुड़ी लागत में हल्का इजाफा होने जा रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सालाना टोल पास की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.

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नए वित्तीय वर्ष से लागू होंगी नई दरें

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के मुताबिक, सालाना टोल पास की कीमत में मामूली बढ़ोतरी की गई है. अब वाहन चालकों को इस पास के लिए 3,000 रुपये के बजाय 3,075 रुपये चुकाने होंगे. यह नई दर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू होगी और देशभर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर मान्य रहेगी.

किन वाहनों के लिए होता है यह पास

सालाना टोल पास केवल निजी (नॉन-कमर्शियल) वाहनों के लिए जारी किया जाता है. इसके लिए वाहन में वैध और सक्रिय FASTag होना जरूरी है. यह पास उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, जिन्हें नियमित रूप से एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है.

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एक साल या 200 बार टोल पार करने तक वैध

नए नियमों के अनुसार 3,075 रुपये का यह पास एक साल तक या अधिकतम 200 बार टोल क्रॉसिंग तक वैध रहेगा. यानी अगर किसी वाहन ने 200 बार टोल पार कर लिया, तो पास की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी, भले ही एक साल की अवधि पूरी न हुई हो.

टोल प्लाजा को जारी किए गए निर्देश

NHAI ने देशभर के टोल प्लाजा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू की जाएं. साथ ही यात्रियों और अन्य हितधारकों को भी इस बदलाव की जानकारी देने के लिए कहा गया है.

हर साल होती है टोल दरों की समीक्षा

सरकार के अनुसार टोल शुल्क से जुड़ी दरों की हर साल समीक्षा की जाती है. इसी प्रक्रिया के तहत इस बार सालाना टोल पास की कीमत में हल्की बढ़ोतरी की गई है.
हालांकि यह वृद्धि ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन नेशनल हाईवे पर नियमित यात्रा करने वालों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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Tags: nhai toll rulestoll pass expensive
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