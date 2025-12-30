दिल्ली बनेगा स्विट्जरलैंड! न्यू ईयर पर होगी झमाझम बारिश; IMD ने हफ्तेभर की भविष्यवाणी

New Year Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को अभी कोहरे, प्रदूषण और ठंड की मार झेलनी पड़ रही है. लगातार मौसम खराब होने के कारण ट्रेनों और हवाई जहाजों की रफ्तार थम गई है. लेकिन मौसम विभाग ने एक खुशखबरी का भी संकेत दिया है. नए साल को शुरु होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में ठंड का मार काफी तेज पड़ सकती है. वहीं दिल्ली, नोएडा से गाजियाबाद तक नए साल का स्वागत बारिश के साथ हो सकता है.

बारिश के साथ नए साल की शुरुआत

मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक 1 जनवरी को दिल्ली में सामान्यता बादल छाए रहेंगे. साथ ही बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं. 1 जनवरी को ज्यादा ठंड रहने की उम्मीद नहीं है. इस दिन अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

दिल्ली में कोहरे की चेतावनी

2-3 जनवरी को मौसम फिर खराब रहने की उम्मीद है. कड़ाके की ठंड का दौर वापस लौट सकता है. इस दौरान न्यूनतम तापमान करीब 8 से 9 डिग्री तक रह सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, 30 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी इलाके में एक पश्चिमी विक्षोभ के हालात बनते रहने की उम्मीद है. इससे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाके में ठंड और तेज हवा देखने को मिल सकती है. सिक्किम, बंगाल और ओडिशा में भी 3 जनवरी तक कोहरे की मार झेलनी पड़ सकती है.

किन राज्यों में कोहरे की चेतावनी ?

यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 31 दिसंबर तक सुबह-शाम के वक्त घना कोहरा रहने की संभावना है. उत्तर-प्रदेश के कुछ इलाकों में 31 दिसंबर तक कोल्ड डे से लेकर सीवियर कोल्ड का अलर्ट जारी है. हिमाचल प्रदेश में भी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शीत दिवस की चेतावनी है. उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में भी कड़ाके की गलन वाली सर्दी पड़ने का अनुमान जताया गया है.