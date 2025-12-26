Home > देश > इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़

इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़

लंदन की 'पिंक बॉल' में नताशा पूनावाला की उंगली पर दिखा एक ऐसा नायाब हीरा, जिसका नाता फ्रांस की आखिरी रानी और खूनी क्रांति से है. ₹126 करोड़ की इस अंगूठी के पीछे का वो 'राज' क्या है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया?

By: Shivani Singh | Last Updated: December 26, 2025 4:54:43 PM IST

इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़


Natasha Poonawalla Pink Diamond Ring: लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के ऐतिहासिक गलियारों में, झूमरों की मद्धम रोशनी के बीच, फ्रांस के शाही इतिहास का एक पन्ना एक बार फिर दुनिया के सामने खुला. मौका था ईशा अंबानी द्वारा आयोजित ‘पिंक बॉल’ का, जहाँ दुनिया भर की नामचीन हस्तियां जुटी थीं. लेकिन उस शाम सबकी निगाहें किसी हस्ती पर नहीं, बल्कि एक नायाब गहने पर टिकी थीं. नताशा पूनावाला की उंगली में चमकती एक शानदार गुलाबी हीरे की अंगूठी. लगभग ₹126 करोड़ की यह अंगूठी महज जेवर नहीं, बल्कि वक्त के साथ बदलती और संवरती एक ऐतिहासिक विरासत है.

You Might Be Interested In

इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम

ब्रिटिश म्यूजियम, जो खुद सदियों पुरानी कहानियों का संरक्षक है, इस खास शाम के लिए सबसे सटीक मंच था. ईशा अंबानी की इस ‘पिंक बॉल’ में जहाँ एक तरफ आधुनिक दौर का सेलिब्रिटी कल्चर था, वहीं दूसरी तरफ सदियों पुराने रत्नों की गरिमा. नताशा पूनावाला द्वारा पहनी गई यह अंगूठी इस माहौल में बिल्कुल फिट बैठ रही थी एक ऐसा रत्न जो राजशाही दौर से निकलकर आज के ‘ट्रेंड’ का हिस्सा बन गया है.

सिर्फ सुर्खियां नहीं, एक ‘कस्टोडियन’

अक्सर नताशा पूनावाला का नाम उनके बोल्ड फैशन और रेड कार्पेट लुक्स के लिए लिया जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और गंभीर पहलू भी है. दुनिया की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, वह जितनी सहज बिजनेस की दुनिया में हैं, उतनी ही पारखी वह कला और इतिहास की भी हैं. इस ‘मैरी-थेरेस पिंक डायमंड रिंग’ को पहनना सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कलाकृति के प्रति सम्मान और उसकी देखभाल (Custodianship) की जिम्मेदारी को दर्शाता है. उनका स्टाइल हमेशा कुछ कहता है, और इस बार वह एक पुराने फ्रांसीसी लहजे में बात कर रही थीं.

You Might Be Interested In

क्या है इस अंगूठी की खासियत?

इस अंगूठी से जुड़ी बातें किसी फिल्मी कहानी जैसी रोमांचक हैं, इसके केंद्र में 10.38 कैरेट का ‘फैंसी पर्पल-पिंक’ डायमंड है. इस रंग का हीरा मिलना अपने आप में दुर्लभ है. इसका ‘मॉडिफाइड काइट ब्रिलियंट’ कट इसे दुनिया के दूसरे हीरों से अलग और बेहद आकर्षक बनाता है. यह हीरा कभी फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट के पास था, जो बाद में उनकी बेटी मैरी-थेरेस को मिला. क्रांतियों और गुमनामी के दौर से गुजरते हुए भी यह पत्थर आज सुरक्षित है.

मशहूर ज्वैलर JAR (जोएल आर्थर रोसेंथल) ने इसे एक नया रूप दिया है. ऐतिहासिक पत्थर को काले प्लैटिनम बैंड पर जड़ा गया है, जिस पर छोटे हीरों की बारीकी है. काले मेटल और गुलाबी हीरे का यह विरोधाभास (Contrast) इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है.

जून 2025 में न्यूयॉर्क के क्रिस्टीज़ (Christie’s) नीलामी घर में यह अंगूठी अपनी अनुमानित कीमत से दोगुनी, यानी लगभग 13.98 मिलियन डॉलर (126 करोड़ रुपये) में बिकी थी.

विरासत का सफर

इस अंगूठी की कहानी सिर्फ रुपयों तक सीमित नहीं है. वह हीरा जो कभी एक रानी की शोभा था, आज एक ऐसी महिला के पास है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और परोपकार के कार्यों से जुड़ी है. यह बदलाव एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है कि इतिहास को संजोने का हक किसका है? पिंक बॉल के निजी आयोजन में भी इस अंगूठी ने नीलामी घर, म्यूजियम और निजी संग्रह के बीच एक संवाद कायम किया.

सादगी में भव्यता

तस्वीरों में नताशा का अंदाज बेहद संतुलित नजर आया. उन्होंने इस बेशकीमती अंगूठी को अपने लुक पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी पूरी साज-सज्जा का केंद्र बिंदु बनाया. जब आप इतनी ऐतिहासिक चीज पहनते हैं, तो कम बोलना ही सबसे प्रभावशाली होता है.

निष्कर्ष कुछ चीजें अपनी भौतिक कीमत से कहीं बड़ी होती हैं क्योंकि उनमें सदियों की यादें और कारीगरी बसी होती है. नताशा पूनावाला ने उस रात केवल एक अंगूठी नहीं पहनी थी, बल्कि वह इतिहास और आधुनिकता के बीच की एक कड़ी (Modern Link) बनकर उभरीं.

You Might Be Interested In
Tags: 126 Crore RingLondonnatasha poonawalapink ballPink Diamond Ring
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़
इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़
इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़
इस एक अंगूठी की कीमत में आ जाएगा शाही महल! नताशा पूनावाला की हीरे की कीमत जानकर दुनिया रह गई दंग! जानिए इसके पीछे छिपा राज़