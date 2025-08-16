Home > देश > नसीम बना सोनू! कैब ड्राइवर बन Noida में महिला के साथ किया ऐसा कांड, जान फटी रह जाएंगी आंखें

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में रैश ड्राइविंग के आरोपी ड्राइवर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आयाहै। दरअसल यहां एक आरोपी अपनी पहचान छिपाकर बुकिंग करता था। दरअसल, आरोपी का असली नाम नसीम है। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के पास से अलग-अलग नामों के दो आधार कार्ड भी बरामद किए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 16, 2025 13:47:35 IST

Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में रैश ड्राइविंग के आरोपी ड्राइवर को लेकर एक बड़ा मामला सामने आयाहै। दरअसल यहां एक आरोपी अपनी पहचान छिपाकर बुकिंग करता था। दरअसल, आरोपी का असली नाम नसीम है। मामले की जाँच के दौरान पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के पास से अलग-अलग नामों के दो आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। इतना ही नहीं मामला तब सामने आया जब एक महिला ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने के लिए एक कैब बुक की। लेकिन ड्राइवर के पास गाड़ी के कागज़ात नहीं थे। जिसके बाद इस ड्राइवर का भंडा फोड़ हो गया।

दंपति को बिठाकर भगाई गाड़ी 

वहीँ ड्राइवर को डर था की कहीं पुलिस चेकिंग में पकड़ा ना जाए। तो ऐसे में आरोपी कैब ड्राइवर ने दिल्ली में रैश ड्राइविंग शुरू कर दी। वहीँ कैब में बैठे दंपत्ति ने उसे रैश ड्राइविंग के लिए रोका भी। लकिन ड्राइवर ने उनकी बात नहीं सुनी और गाड़ी को भगाता ले गया। वहीँ आपको बता देंकि इसी तेज़ रफ़्तार के कारण उसकी टक्कर एक दूसरी गाड़ी से हो गई, जिसमें पीड़ित और उसकी पत्नी को भी मामूली चोटें आईं। हालाँकि, उनकी बेटी सुरक्षित है, लेकिन वो  इस घटना से बुरी तरह डरी हुई है। 

GST की कटौती से आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर? फायदे गिनते-गिनते उंगलियों में हो जाएगा दर्द, एक ही नजर में सब क्‍लीयर

वीडियो हुआ वायरल 

वहीँ इसपर पुलिस का कहना है कि, गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए। यह वीडियो कार की पिछली सीट पर बैठी एक महिला ने बनाया था। वीडियो में महिला और उसका पति कार चालक से कार रोकने और उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कार चालक उनकी बातों को अनसुना करता दिख रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शुक्रवार को सहारा कट के पास से कार नंबर के आधार पर चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी वैगनआर कार भी जब्त कर ली है।

