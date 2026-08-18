नासिक की ‘हसीना’ को 21 साल छोटे लड़के से हुआ प्यार, लिव-इन पार्टनर बन रहा था रास्ते का कांटा; मारकर जंगल में फेंकी लाश!

नासिक से एक रूह कंपा देने वाली और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चक्कर में एक महिला ने अपने ही पति (लिव-इन पार्टनर) की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या को अंजाम देने के बाद शातिर पत्नी ने सबूत मिटाने के लिए शव को करीब 18 घंटे तक घर में ही छिपाकर रखा और फिर रात के अंधेरे में कार से ले जाकर कसारा घाट के घने जंगलों में फेंक दिया. नासिक पुलिस और क्राइम ब्रांच यूनिट-1 ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है और मुख्य आरोपी महिला समेत चार आरोपियों को धर दबोचा है. इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई हैरान है कि कैसे रिश्तों का खून किया गया. आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी और विस्तार से कहानी.

अवैध संबंधों के चलते रची खौफनाक साजिश

महाराष्ट्र के नासिक शहर के पाथर्डी फाटा इलाके के स्वराज नगर में रहने वाले 40 वर्षीय वसंत गोरखनाथ सातपुते 5 अगस्त 2026 से अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद इंदिरानगर पुलिस स्टेशन में उनके अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान जब क्राइम ब्रांच यूनिट-1 को गुप्त सूचना मिली, तो मामले की परतें खुलती चली गईं. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक वसंत सातपुते और 44-वर्षीय हसीना शेख ने लव मैरिज की थी. कुछ समय बाद हसीना के दिल में 23 साल के साहिल रफिक शहा के लिए प्यार जाग गया और दोनों अवैध संबंधों में बंध गए. मृत वसंत सातपुते इन दोनों के प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के बीच एक बड़ी रुकावट बन रहे थे, जिसके चलते उन्हें रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची गई.

Nashik, Maharashtra: A love marriage turned fatal when Hasina Sheikh (45) and her lover Shahil Sheikh (23), along with two associates, murdered her husband Vasant Satpute (40). Vasant and Hasina had married for love years ago, but Hasina later fell for Shahil. On the night of… pic.twitter.com/WTaxANPnQB — IANS (@ians_india) August 18, 2026

गले पर चाकू से वार और 18 घंटे तक घर में रखा शव

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के हवाले से एसीपी क्राइम ब्रांच संदीप मितके के मुताबिक, 5 और 6 अगस्त 2026 की दरमियानी रात करीब 3 बजे आरोपियों ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया. हसीना शेख और उसके प्रेमी साहिल शहा ने अपने दो अन्य साथियों मोईन मुक्तार शहा (24) और सरफराज अबरार सैय्यद (22) के साथ मिलकर वसंत सातपुते का चाकू से गला रेतकर बेरहमी से कत्ल कर दिया. हत्या के बाद सबूतों को मिटाने के लिए शातिर आरोपियों ने लाश को लगभग 18 घंटे तक अपने ही घर के अंदर छिपाए रखा और पूरी योजना बनाई कि शव को ठिकाना कैसे लगाया जाए. इसके बाद आधी रात को उन्होंने शव को एक बोरी में भरा और अर्टिगा कार में लादकर नासिक से कसारा घाट की तरफ निकल पड़े.

कसारा घाट के घने जंगल से बरामद हुआ शव

हत्या के बाद आरोपियों ने वसंत के शव को कसारा घाट के घने जंगलों में ले जाकर फेंक दिया था. पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने कसारा घाट में तलाशी अभियान चलाया, जहां से बोरी में बंद मृतक का शव बरामद कर लिया गया. शव को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इंदिरानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में हसीना शेख, साहिल शहा, मोईन शहा और सरफराज सैय्यद- इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

Nashik, Maharashtra: ACP Crime Branch Sandeep Mitke says, “Vasant Gorakhnath Satpute and Hasina Shaikh had been in a live-in relationship for the past 15–16 years. For the past few days, Hasina Shaikh and Sahil Shah had been having a love affair. As Satpute came in between their… pic.twitter.com/CeD48YRXJ8 — IANS (@ians_india) August 18, 2026

मुस्तैदी से हुआ मामले का खुलासा

इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में नासिक शहर पुलिस के आला अधिकारियों की अहम भूमिका रही. यह पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पुलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण और सहायक पुलिस आयुक्त संदीप मिटके के मार्गदर्शन में की गई. क्राइम ब्रांच यूनिट-1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल और उनकी टीम के साथ-साथ इंदिरानगर पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक युवराज शिरसाठ इस पूरे मामले की गहनता से आगे की जांच कर रहे हैं ताकि इस साजिश से जुड़े हर एक पहलू का खुलासा किया जा सके.

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