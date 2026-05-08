Nashik TCS Case: नासिक टीसीएस केस की आरोपी निदा खान गिरफ्तार, छत्रपति संभाजीनगर से पुलिस ने पकड़ा

Nashik TCS Case Update: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. निदा खान को नासिक क्राइम ब्रांच की टीम ने छत्रपति संभाजीनगर के नरेगांव परिसर से गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई संभाजीनगर पुलिस की मदद से की गई. नासिक पुलिस काफी समय से निदा खान की तलाश में जुटी हुई थी, आखिरकार उसे छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद नासिक पुलिस की टीम आरोपी को अपने साथ आगे की पूछताछ के लिए नासिक लेकर रवाना हो गई. नासिक के पुलिस आयुक्त संदीप कार्णिक के मुताबिक छत्रपति संभाजीनगर पुलिस और शहर की अपराध शाखा की मदद से उसे हिरासत में लिया गया.

नौ मामलों की जांच कर रही है एसआईटी

उन्होंने बताया कि खान का नाम देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शामिल है. नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) आईटी कंपनी की नासिक इकाई में छेड़छाड़ और उत्पीड़न के नौ मामलों की जांच कर रही है.

टीसीएस इकाई में महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद एसआईटी ने नौ प्राथमिकी दर्ज कर एक महिला मैनेजर सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.

मांसाहारी भोजन खाने का दबाव डालने का भी आरोप

एसआईटी ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में खान की तलाश शुरू की थी. उस पर व्हाट्सएप ग्रुप में कर्मचारियों को निशाना बनाने, उन पर मांसाहारी भोजन खाने का दबाव डालने आदि का आरोप है.

प्राथमिकी के अनुसार, निदा खान ने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने को कहा था. उसने 18 अप्रैल को अपनी गर्भावस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा के लिए नासिक अदालत में याचिका दायर की थी. अदालत ने दो मई को उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.