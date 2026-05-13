Nashik TCS Case: जिस घर में AIMIM पार्षद ने दी थी निदा खान को पनाह, उस पर चला बुलडोजर; मतीन पर लटक रही ‘गिरफ्तारी की तलवार’?

Nashik TCS Case: छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम ने बुधवार को AIMIM पार्षद मतीन पटेल की संपत्तियों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी. यह कार्रवाई एक स्थानीय अदालत द्वारा पटेल की उस याचिका को खारिज किए जाने के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने इमारतों के अवैध निर्माण होने के आरोपों पर जवाब देने के लिए और समय मांगा था. पटेल तब सुर्खियों में आए जब नासिक TCS यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को उनके एक घर से गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि जिस संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है, वो भी उन इमारतों की सूची में शामिल है जिन पर कथित अवैध स्थिति के कारण बुलडोज़र कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है.

अवैध निर्माण पर कार्रवाई

छत्रपति संभाजी नगर नगर निकाय ने 9 मई को शहर में अवैध निर्माण को लेकर मतीन पटेल को एक नोटिस जारी किया था. यह नोटिस पटेल के खिलाफ निदा खान को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में मामला दर्ज होने के एक दिन बाद आया था. नगर निकाय ने पार्षद को एक नोटिस भेजकर उनसे नरेगाँव इलाके के कौसर पार्क में स्थित उनके 600 वर्ग फुट के घर से संबंधित अनुमति के दस्तावेज़ पेश करने को कहा था. यह वही घर था जहाँ निदा खान कथित तौर पर अपनी गिरफ्तारी से पहले रुकी हुई थीं.

निदा खान को पनाह देने वालों की खेर नहीं

निर्माण को अवैध बताते हुए, निगम के अतिक्रमण विभाग ने पटेल से 72 घंटों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था. इस महीने की शुरुआत में, महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने आरोप लगाया था कि मतीन पटेल, जो 35 वर्षीय और पहली बार AIMIM के पार्षद बने हैं, उन पर AIMIM नेता इम्तियाज़ जलील ने अपनी किसी संपत्ति में निदा खान को पनाह देने के लिए दबाव डाला था. शिवसेना नेता शिरसाट, जो छत्रपति संभाजी नगर के पालक मंत्री भी हैं, उन्होंने उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर यह मांग की है कि जिन लोगों ने खान और उनके परिवार के सदस्यों को पनाह दी थी, उन्हें भी SIT की जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए.

🚨 Bulldozer justice in Maharashtra 🔥 AIMIM Corporator Matin Patel who helped Nida Khan accused in TCS conversion case house gets Bulldozed by

The Chhatrapati Sambhaji Nagar Municipal Corporation pic.twitter.com/xsstc00uRP — Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) May 13, 2026

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AIMIM के पार्षद ने दी थी पनाह

फरार होने के कई हफ़्तों बाद, निदा खान जो नासिक में TCS की एक यूनिट में कुछ महिला सहकर्मियों के कथित धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में आरोपी हैं. उनको छत्रपति संभाजी नगर के एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया. निदा खान सबसे पहले मुंब्रा गईं, और बाद में इम्तियाज़ जलील उनसे नासिक में मिले, जिसके बाद उन्होंने उनके समर्थन में एक बयान दिया. वो छत्रपति संभाजीनगर आईं और यहाँ एक महीने से ज़्यादा समय तक रुकीं, और जिस घर में वह रुकी थीं, वो AIMIM के एक पार्षद का है.

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