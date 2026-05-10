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TCS Case: निदा खान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान- ‘क्या बुर्का या पैगंबर मोहम्मद पर…’

Nashik TCS Case: असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक नौ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं और उनमें से एक में निदा खान पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 10, 2026 1:00:32 PM IST

असदुद्दीन औवैसी का निदा खान पर बयान
असदुद्दीन औवैसी का निदा खान पर बयान


Owaisi On TCS Case: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीसीएस मामले की आरोपी निदा खान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निदा खान अदालत में निर्दोष साबित होगी. उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही निदा खान का तबादला हो गया था. हम सभी ने टीसीएस का बयान देखा है. उसमें कहा गया है कि उसका मानव संसाधन विभाग से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है.

ओवैसी ने आगे कहा कि अब तक नौ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं और उनमें से एक में निदा खान पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या बुर्का या पैगंबर मोहम्मद पर एक पुस्तक रखना गैरकानूनी है, क्योंकि ये हर मुस्लिम घर में मौजूद होती हैं.

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निदा खान निर्दोष साबित होगी- ओवैसी

उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में पुलिस ने कुछ युवकों को आतंकवादी करार दिया था, क्योंकि उनके घर से मिर्जा ग़ालिब की एक किताब मिली थी. हमें विश्वास है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा और निदा खान निर्दोष साबित होगी. यह मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा.

उन्होंने कहा, ‘‘यह मुस्लिम समुदाय के शिक्षित लोगों को परेशान करने के इरादे से किया जा रहा है. ये आरोप नफरत से प्रेरित हैं. न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाएगी. लेकिन इस मामले में किसी पार्टी को जोड़ना पूरी तरह गलत है.’’ ओवैसी ने अपने पार्टी सहयोगी और पार्षद मतीन पटेल के खिलाफ मामला दर्ज होने पर कहा कि आरोपों को अदालत में चुनौती दी जाएगी.

एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच

नासिक पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) आईटी कंपनी की नासिक इकाई में छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के नौ मामलों की जांच कर रही है. टीसीएस ने महिला कर्मचारियों के शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों के सामने आने के बाद नौ प्राथमिकी दर्ज करके एक महिला ऑपरेशन मैनेजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था.

निदा खान पर व्हाट्सऐप ग्रुप में कर्मचारियों को निशाना बनाने, उन पर नमाज पढ़ने और मांसाहारी भोजन करने का दबाव डालने का आरोप है. प्राथमिकी के अनुसार, उसने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने की सलाह भी दी थी.

निदा खान को बृहस्पतिवार को नासिक पुलिस ने छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया, जिसके बाद एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल पर उसे फरार रहने के दौरान शरण देने का मामला दर्ज किया गया.

Tags: Asaduddin OwaisiMaharashtra News
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