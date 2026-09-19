Home > देश > जब नहीं सुनी गईं जनता की शिकायतें… 2 बोरियों में पिल्ले लाकर अफसर की टेबल पर छोड़े, नोटों की माला से किया स्वागत!

जब नहीं सुनी गईं जनता की शिकायतें… 2 बोरियों में पिल्ले लाकर अफसर की टेबल पर छोड़े, नोटों की माला से किया स्वागत!

Nashik Stray Dog Protest Viral Video:आवारा कुत्तों के आतंक से तंग आकर युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने निफाड नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी की टेबल पर पिल्ले छोड़ दिए और अनोखा विरोध जताया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kajal Jain | Published: September 19, 2026 3:08:16 PM IST

Nashik Viral Video: जब नहीं सुनी गईं जनता की शिकायतें तो 2 बोरी पिल्ले भरकर अफसर की टेबल पर छोड़े, नोटों की माला से किया स्वागत!
Nashik Viral Video: जब नहीं सुनी गईं जनता की शिकायतें तो 2 बोरी पिल्ले भरकर अफसर की टेबल पर छोड़े, नोटों की माला से किया स्वागत!


Nashik Stray Dog Protest Viral Video: महाराष्ट्र के नासिक जिले से एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है. अक्सर लोग अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं, धरने पर बैठते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नासिक के निफाड में युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने गुस्से और अनोखे अंदाज की सारी हदें पार कर दीं. शहर में आवारा कुत्तों के आतंक और बढ़ते खतरे से तंग आकर इन कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का जो तरीका अपनाया, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया.

कार्यकर्ताओं ने दो आवारा पिल्लों को बोरियों में भरकर सीधे नगर पंचायत कार्यालय के अंदर प्रवेश किया और मुख्य अधिकारी (Chief Officer) की टेबल पर उन्हें छोड़ दिया. इतना ही नहीं, विरोध के तौर पर टेबल पर करेंसी नोटों की माला भी रख दी गई. गणेशोत्सव के दौरान बढ़ते डर और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ किया गया यह नायाब विरोध अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. आइए जानते हैं इस अनोखी घटना की पूरी दिलचस्प कहानी.

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आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान थे लोग, गणेशोत्सव में बढ़ा डर

यह पूरा मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले के निफाड (Niphad) इलाके का है. पिछले कुछ समय से यहां आवारा कुत्तों की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जिससे आम जनता, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और दोपहिया वाहन चालकों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया था. स्थानीय लोगों का आरोप था कि कई लोगों को आवारा कुत्तों ने काट भी लिया था, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी.

मामला तब और गंभीर हो गया जब गणेशोत्सव का पावन पर्व चल रहा था. युवा सेना के जिला प्रमुख विक्रम रंधावे का कहना था कि पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के मन में आवारा कुत्तों के झुंड का भारी खौफ बना हुआ था. प्रशासन लगातार टेंडर प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई के नाम पर टालमटोल कर रहा था, जिससे तंग आकर कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया.

टेबल छोड़ दिए पिल्ले, नोटों की माला भी भेंट की

नियोजित योजना के तहत युवा सेना के जिला प्रमुख विक्रम रंधावे अपने समर्थकों के साथ निफाड नगर पंचायत कार्यालय में जा धमके. उनके हाथों में छोटे बोरियों में बंद दो आवारा पिल्ले थे. जैसे ही वे मुख्य अधिकारी धीरज भमरे (Dheeraj Bhamre) के केबिन में पहुंचे, उन्होंने उन पिल्लों को निकालकर सीधे अधिकारी की टेबल पर छोड़ दिया.

अचानक टेबल पर पहुंचे वे नन्हें पिल्ले सहम गए और अजनबी माहौल को देखकर इधर-उधर दौड़ने लगे. इस नाटकीय दृश्य को देखकर कार्यालय में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी दंग रह गए. विरोध को और तीखा बनाते हुए कार्यकर्ताओं ने अधिकारी की टेबल पर नोटों की एक माला भी सजा दी, जो कथित प्रशासनिक सुस्ती और भ्रष्टाचार पर एक करारा तंज था. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

प्रशासन को दी चेतावनी, पुलिस ने लिया एक्शन

इस अनोखे प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं ने मांग की कि तुरंत प्रभाव से बड़े पैमाने पर कुत्तों की नसबंदी (Sterilisation) का अभियान चलाया जाए और उन्हें पकड़ने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. विक्रम रंधावे ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने अब भी ठोस कदम नहीं उठाए, तो वे अगली बार और भी कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और जनता के साथ मिलकर दोबारा अधिकारियों के कमरों में आवारा जानवरों को छोड़ेंगे.

इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई. हालांकि, विरोध जताने के इस अनूठे और आक्रामक तरीके के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. नासिक पुलिस ने इस मामले में शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ता विक्रम रंधावे और उनके साथियों के खिलाफ आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है.

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Tags: Maharashtra News
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