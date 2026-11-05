Caught on Camera: नाशिक में प्रेशर गन से निकला खिला पेट में घुसा, शख्स की मौत, घटना CCTV में कैद

Caught on Camera: महाराष्ट्र के नाशिक के अंबड इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सिडको के स्टेट बैंक चौक स्थित लिकर कट्टा वाइन शॉप में प्लायवुड में इस्तेमाल होने वाली प्रेशर गन से निकला खिला एक व्यक्ति के शरीर में घुस गया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल 39 वर्षीय सुनील अनिल तायडे की इलाज के दौरान मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना कल रात करीब 7 बजे हुई. प्रेशर गन से निकला खिला सुनील के सीने में घुस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.





पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया

इस घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अंबड पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है.