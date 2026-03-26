15 लाख किलो का शहद! धर्मगुरु का बड़ा खेल, तुर्की शहद के नाम पर लाखों की वसूली

Magic Turkish Honey: तुर्की की एक गुफा से इकट्ठा किया गया एक खास प्रकार का शहद महाराष्ट्र के नासिक शहर में धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में कई महिलाओं के साथ बलात्कार और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. स्वयंभू धर्मगुरु और ज्योतिषी के खिलाफ जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई है.

दुनिया का सबसे महंगा एल्विस शहद

सेवानिवृत्त मर्चेंट नेवी अधिकारी अशोक खरात को एक हफ्ता पहले एक महिला के साथ कई बार बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कई महिलाओं के खिलाफ अपराधों की लंबी लिस्ट है. हालांकि, भय और अंधविश्वास उनके विशाल साम्राज्य के केंद्र में थे, लेकिन जांच में सामने आया कि यह नया और खास ‘एल्विस’ शहद है, जिसे दुनिया भर में सबसे महंगे शहद की लिस्ट में गिना जाता है.

15 लाख रूपये का खास शहद

खरात के ग्राहकों में राजनेता जैसे व्यक्ति भी शामिल थे. वह यौन स्वास्थ्य और शारीरिक कमजोरी के इलाज के लिए उनसे संपर्क करते थे. जानकारी के मुताबिक, वह ऐसे ग्राहकों को यह उत्पाद जादुई शहद बताकर बेचते थे. जिससे जवानी बनी रहती थी. उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी इस शहद का सेवन करते थे.

9 लाख रुपये प्रति किलोग्राम

बाजार भाव के मुताबिक, इस शहद की कीमत 9 लाख रूपये प्रति किलो तक हो सकती है. लेकिन सुत्रों के मुताबिक, इसे 15 लाख रुपये तक में बेचा जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि यह शहद तुर्की के आर्टविन शहर में लगभग 1,800 मीटर गहरी गुफा से साल में एक बार निकाला जाता है. इस बात की जांच अभी जारी है क्या वास्तव में वह अपने ग्राहकों को शुद्ध एल्विस शहद बेचा था. लेकिन उन्होंने मिलावट करके, ग्राहकों को धोखा दिया है.

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पुलिस ने किया खरात किया गिरफ्तार

खरात को उस दिन पहले पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है. क्योंकि पुलिस को संदेह था कि ज्योतिषी का संबंध मानव बलि की एक श्रृंखला से हो सकता है. लोक अभियोजक शैलेंद्र बागडे ने अदालत को बताया कि ‘एक रिवॉल्वर, 21 कारतूस और पांच खाली गोलियां भी बरामद की गई है. उन पांच गोलियों का इस्तेमाल मानव बलि से जुड़े एक अनुष्ठान में किया गया था. बता दें कि, यह मामला अभिजीत भांडे पाटिल की पत्नी द्वारा खरात के साथ संयुक्त भूमि निवेश के बाद सामने आया है.

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