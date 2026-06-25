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Maharashtra: लड़की ने सांप-कुत्ते के काटने पर लगने वाले टीके को लगवाया, फिर अचानक सड़क पर गिरी और…

Nashik News: टीका लगने के कुछ ही मिनट बाद श्रावणी पास के एक मेडिकल स्टोर की ओर जा रही थी, तभी उसे अचानक तेज चक्कर आया और वह सड़क पर गिर पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिरते समय उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 8:37:52 PM IST

नासिक में 17 साल की लड़की की अचानक सड़क पर गिरने के बाद हो गई मौत
नासिक में 17 साल की लड़की की अचानक सड़क पर गिरने के बाद हो गई मौत


Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुई एक घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है. नासिक के खुटवडनगर इलाके में महानगरपालिका की ओर से एक टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया था. इस नियमित टीकाकरण शिविर में टीका लगवाने के कुछ ही समय बाद 17 वर्षीय एक लड़की को अचानक चक्कर आने के बाद सड़क पर गिरने से उसकी दुखद मौत हो गई. यह घटना बुधवार को हुई, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. मृतक लड़की का नाम श्रावणी अनिल पाटील बताया गया है. श्रावणी की मौत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उसकी मृत्यु टीके के किसी रिएक्शन के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खुटवडनगर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर परिसर में महानगरपालिका द्वारा नियमित टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था. शिविर में टिटनेस (धनुर्वात) और डिप्थीरिया (घटसर्प) से बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे थे. श्रावणी पाटील भी अपने पिता के साथ इस शिविर में पहुंची थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह सर्पदंश और श्वानदंश से संबंधित टीका लगवाने के लिए वहां आई थी.

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अचानक सड़क पर गिर गई लड़की

टीका लगने के कुछ ही मिनट बाद श्रावणी पास के एक मेडिकल स्टोर की ओर जा रही थी, तभी उसे अचानक तेज चक्कर आया और वह सड़क पर गिर पड़ी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गिरते समय उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी. घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों और उसके पिता ने उसे जिला सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. टीकाकरण के कुछ ही मिनट बाद हुई इस मौत ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है और मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच की मांग जोर पकड़ रही है.

मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके का पंचनामा किया है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत टीके के रिएक्शन से हुई, सड़क पर गिरने से सिर में लगी गंभीर चोट के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य चिकित्सकीय कारण है.

चिकित्सा प्रशासन का कहना है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं और पूरे नासिक शहर की निगाहें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं.

Tags: Maharashtra Newsnashik news
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