Home > देश > Nashik Earthquake: एक के बाद एक भूकंप के झटके, नासिक में 3.4 तीव्रता ने बढ़ाई दहशत; क्या है वजह?

Nashik Earthquake: एक के बाद एक भूकंप के झटके, नासिक में 3.4 तीव्रता ने बढ़ाई दहशत; क्या है वजह?

Nashik Earthquake: शुक्रवार को नासिक शहर में एक और भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई. इस हालिया भूकंप ने जिले में फिर से चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां बार-बार झटके महसूस किए जा रहे हैं.

By: Heena Khan | Published: August 14, 2026 9:03:44 AM IST

Earthquake In nashik In laddakh
Earthquake In nashik In laddakh


Nashik Earthquake: शुक्रवार को नासिक शहर में एक और भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई. इस हालिया भूकंप ने जिले में फिर से चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां बार-बार झटके महसूस किए जा रहे हैं. इससे पहले, पिछले हफ्ते शनिवार शाम को नासिक में रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था. इंदिरानगर, मेन रोड, पंचवटी, हीरावाड़ी और पथर्डी पाडा के निवासियों ने झटके महसूस किए. खबरों के मुताबिक, ज़मीन हिलने से कुछ घरों में बर्तन और घर का अन्य सामान गिर गया.

बार-बार भूकंप क्यों महसूस हो रहे हैं?

भूकंप विशेषज्ञों ने नासिक-गुजरात क्षेत्र में ज़मीन के नीचे होने वाली हलचल को बार-बार आने वाले झटकों का संभावित कारण बताया है. नासिक के भूकंप विशेषज्ञ डॉ. किरण कुमार जौहर ने कहा, नासिक और गुजरात के इलाके में ज़मीन के नीचे कई तरह की हलचल हो रही है. उन्होंने इस स्थिति को भारी बारिश और ज़मीन के अंदर पानी जाने से भी जोड़ा. उनके अनुसार, टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण हल्के झटके लग सकते हैं.

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भूकंप विशेषज्ञ ने बड़े झटकों की संभावना के बारे में चेतावनी दी

डॉ. जौहर ने कहा कि बार-बार आने वाले छोटे झटके कभी-कभी ज़मीन के नीचे का दबाव कम कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि झटके नियमित अंतराल पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे बड़े भूकंप के झटकों से बचाव होता है. इसके अलावा, उन्होंने अगले कुछ दिनों में ज़्यादा तीव्रता वाले झटकों की संभावना पर चिंता जताई और लोगों को ज़रूरी सावधानी बरतने का सुझाव दिया. नासिक में लगातार आ रहे भूकंपों ने लोगों को बेचैन कर दिया है, जबकि अधिकारी और विशेषज्ञ इलाके में भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं.

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हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3.0 तीव्रता का भूकंप

शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के चंबा इलाके में 3.0 तीव्रता का भूकंप आया. यह भूकंप सुबह 6:36 बजे आया और इसका केंद्र ज़मीन की सतह से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था. यह 33.131° उत्तर और 76.585° पूर्व अक्षांश पर आया. अब तक भूकंप से किसी नुकसान या क्षति की कोई खबर नहीं है.

Tags: earthquakenashik news
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