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मुंबई में CJP के प्रदर्शन में पहुंचे नसीरुद्दीन शाह, अभिजीत दीपके को लगाया गले; ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की उठी मांग

CJP Mumbai Protest: चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुंबई में चल रहे सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की, जिसका वीडियो सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 2, 2026 6:23:30 PM IST

अभिजीत दीपके से मिले नसीरुद्दीन शाह
अभिजीत दीपके से मिले नसीरुद्दीन शाह


बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई में CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके से मुलाकात की. यह मुलाकात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्टी के प्रदर्शन से पहले हुई. बताया गया कि नसीरुद्दीन शाह इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं. दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर अभिनेता से मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया. 

नसीरुद्दीन शाह ने दीपके को लगाया गले

अभिजीत दीपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिखता है कि अभिनेता आते हैं और दीपके से मुलाकात करते हैं. इसके बाद उन्हें गले लगा लेते हैं. वहीं दीपके भी उनके सम्मान में झुक जाते हैं. इसके अलावा दोनों कुछ बातचीत भी करते हैं. 

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क्या हैं इस मुलाकात के मायने?

विरोध प्रदर्शन में नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी CJP के आंदोलन के लिए उनके पिछले समर्थन को और बढ़ाती है. इस जाने-माने एक्टर ने पहले भी ग्रुप के जुलाई आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बात की थी और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की आलोचना की थी. इससे पहले, जुलाई में, शाह ने CJP के चलो संसद मार्च के दौरान हुई कार्रवाई के खिलाफ बात की थी. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की थी और इसमें शामिल लोगों की तुलना अमेरिकी ICE एजेंटों से की थी. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अनुभवी एक्टर ने युवा प्रदर्शनकारियों के साथ हुए बर्ताव पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और कहा कि देश के युवाओं के लिए उनकी उम्मीद और मज़बूत हुई है.

मुंबई में शुरू हुआ आंदोलन

CJP ने शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया. इसमें चुनाव के दौरान वोटर रोल में कथित गड़बड़ियों और छेड़छाड़ को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. CJP ने SIR वोटर रोल को रोकने, पहले की वोटर लिस्ट को फिर से लागू करने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की मांग की है, जिसमें इस प्रोसेस में सिविल सोसाइटी की भूमिका भी शामिल हो. CJP ने घोषणा की थी कि अगर कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो विरोध मुंबई से शुरू होगा और बाद में पूरे भारत के शहरों में फैल जाएगा.

यह खबर भी पढ़ें: कुछ ज्यादा हो गया ये तो…’लस्ट स्टोजरी 3′ फेम एक्टर गुरफतेह ने बिना कपड़ों के खिंचवाई फोटो, नेटिजंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

Tags: abhijeet dipkeCJP Mumbai ProtestNaseeruddin ShahNaseeruddin Shah CJP Protest
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