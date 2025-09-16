भारत के प्रधान सेवक: युगों में एक बार मिलने वाले राजनेता

17 सितंबर, यह तिथि केवल एक नेता का जन्मदिन नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है. आज जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो यह केवल शुभकामनाओं का अवसर नहीं, बल्कि उस परिवर्तनकारी यात्रा का स्मरण है जिसने भारत की राजनीति, समाज और वैश्विक छवि को नई परिभाषा दी है. पिछले एक दशक में, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था युद्धों, बदलते गठबंधनों और अस्थिरताओं से जूझ रही थी, उस समय मोदी जी ने भारत को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि विश्व पटल पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया.

भारत पहले की नीति और वैश्विक नेतृत्व

एक अस्थिर पड़ोस और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच, मोदी जी ने लगातार “इंडिया फर्स्ट” की नीति को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व ने सिद्ध कर दिया कि रणनीतिक स्वायत्तता और सैद्धांतिक कूटनीति साथ-साथ चल सकती हैं. इंडो-पैसिफिक में मज़बूत साझेदारियाँ, परंपरागत सहयोगियों के साथ गहरे संबंध और जी20, ब्रिक्स व एससीओ जैसे मंचों पर भारत की निर्णायक भूमिका, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर दर्शक नहीं, बल्कि निर्माता है. उनके कार्यकाल को आने वाले समय में उस युग के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत की आवाज़ को विश्व व्यवस्था में अभूतपूर्व महत्व मिला.

घरेलू परिवर्तन और सुधारों की क्रांति

मोदी जी का घरेलू एजेंडा भी उतना ही परिवर्तनकारी रहा है. वित्तीय समावेशन की ऐतिहासिक पहल ने करोड़ों नागरिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा. बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों ने स्थिरता दी और जीएसटी ने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण किया. एक्सप्रेसवे से लेकर हाई-स्पीड रेल तक, नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर बिजली उत्पादन तक, बुनियादी ढाँचे की प्रगति ने भारत की विकास गाथा को नई ऊँचाई दी. ये सुधार दर्शाते हैं कि भारत का उत्थान केवल राजनीतिक नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण और संस्थागत मज़बूती से संभव है.

भाजपा का रूपांतरण

मोदी जी का नेतृत्व केवल सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भाजपा के चरित्र को भी बदल दिया. उत्तर-पूर्व, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में जीतों ने पार्टी को एक सच्ची राष्ट्रीय शक्ति बना दिया. गुजरात, जहाँ उनकी जड़ें हैं, विकास और निरंतरता का प्रतीक बना रहा। मोदी जी न केवल पार्टी के भीतर नेता बने, बल्कि इसके परिवर्तन के शिल्पकार भी रहे. जो कभी सीमित दायरे का कैडर-आधारित आंदोलन था, वह आज भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख ध्रुव है.

माँ से मिले संस्कार और संघ का अनुशासन

मोदी जी की जीवन-यात्रा के मूल में उनकी माता हीराबेन का योगदान रहा है. एक साधारण लेकिन दृढ़ नारी, जिन्होंने अपने बच्चों में ईमानदारी, सादगी और मेहनत के संस्कार रोपे. जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो माता ने बस इतना कहा “कभी रिश्वत मत लेना.” यही सरल वाक्य उनके जीवन का नैतिक मार्गदर्शक बन गया.

परिवार से मिले मूल्य के साथ-साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें अनुशासन और संगठन की कला सिखाई. लक्ष्मणराव इनामदार “वकील साहब” ने उन्हें न सिर्फ मार्गदर्शन दिया बल्कि उनके जीवन को नई दिशा भी दी। वहीं विवेकानंद की वाणी ने उनमें मातृभूमि की निडर सेवा की आग जगाई, और सरदार वल्लभभाई पटेल का व्यावहारिक नेतृत्व उनके राजनीतिक दर्शन का स्तंभ बना.

गुजरात से दिल्ली तक की यात्रा

संघ के प्रचारक से भाजपा संगठन तक और वहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा संघर्ष और समर्पण से भरी रही। 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, मोदी जी ने प्रशासनिक कौशल और संकट प्रबंधन की मिसाल पेश की। बुनियादी ढाँचे और निवेश पर ध्यान देकर उन्होंने गुजरात को विकास का मॉडल बनाया. यही मॉडल उन्हें राष्ट्रीय राजनीति तक ले गया.

2014 का चुनाव ऐतिहासिक रहा. तकनीक-आधारित अभियान, जमीनी स्तर की भागीदारी और सुशासन के संदेश ने उन्हें भारी जनादेश दिलाया. स्वतंत्र भारत में पहली बार भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने.

प्रधानमंत्री के रूप में परिवर्तनकारी कार्यकाल

पहले कार्यकाल में जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और जीएसटी जैसे कदमों ने समाज और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। विदेश नीति में भी भारत की साख मज़बूत हुई.

2019 में ऐतिहासिक पुनर्निर्वाचन के बाद, अनुच्छेद 370 का ख़ात्मा, नागरिकता संशोधन अधिनियम और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें उनकी निर्णायक नीतियों का प्रमाण बनीं. कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया और 90 से अधिक देशों को वैक्सीन देकर “विश्व की फार्मेसी” की पहचान बनाई.

Dismantling a Legacy: विरासत से बदलाव तक, भारतीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी का उदय

महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लक्षित कल्याणकारी नीतियाँ ये सब मोदी जी की उस दृष्टि को दर्शाती हैं, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी से भारत का निर्माण संभव है.

पर्यावरण और भविष्य की दृष्टि

LiFE मिशन, नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षण अभियानों ने भारत की पारिस्थितिकी को सतत विकास से जोड़ा. 75,000 स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार भविष्य की उनकी योजनाओं का हिस्सा हैं, जो नागरिक सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को गहराई देते हैं.

विरासत और नेतृत्व की परिभाषा

मोदी जी का जन्मदिन केवल व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि सेवा पर्व है. वह स्वयं को “प्रधान सेवक” कहते हैं और यही उन्हें विशिष्ट बनाता है. उनका नेतृत्व सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। मन की बात के माध्यम से जनता से सीधा संवाद, जन्मदिन पर सेवा कार्य, और नीतियों को जनांदोलन में बदलना, ये सब लोकतंत्र में नेतृत्व की नई परिभाषा रचते हैं.

75 वर्ष की इस यात्रा में, नरेंद्र मोदी का जीवन त्याग, सेवा और जनता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक है. यह दिन केवल एक नेता को शुभकामनाएँ देने का नहीं, बल्कि उस दृष्टि को प्रणाम करने का है, जिसमें आत्मनिर्भर, समावेशी और आत्मविश्वासी भारत की झलक दिखाई देती है.

आज जब भारत सेवा पर्व मना रहा है, हम नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर शक्ति की शुभकामनाएँ देते हैं. उनकी प्रेरणा और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बने रहेंगे.

नोट: यह लेख राज्यसभा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा लिखा गया है.

