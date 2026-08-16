Home > देश > सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!

सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!

घर से लाखों के जेवर-नकद चुराने वाले शातिर का कुछ ही दिनों में उसका दिल ऐसा दहला कि उसने खुद ही चुराए हुए लाखों रुपये वापस लौटा दिए. चोर ने ऐसा कदम उठाने के पीछे की वजह का भी खुलासा किया है जिसके कारण यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

By: Kajal Jain | Published: August 16, 2026 1:15:43 PM IST

'सोना तो बेच दिया…' तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, 'चोर का खत' पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!
'सोना तो बेच दिया…' तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, 'चोर का खत' पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!


आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसराओपेट से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है. आमतौर पर चोरी करने के बाद चोर पुलिस और कानून से छुपते-फिरते हैं और चुराए गए माल को समेतकर ले जाते हैं, लेकिन यहां माजरा बिल्कुल उलट निकला. यहां एक चोर ने चोरी तो बड़ी सफाई से कर ली, लेकिन जब उसे लगा कि घरवाले चोरी का पता लगाने के लिए काले जादू या तांत्रिक क्रिया यानी ‘अंजन’ का सहारा ले सकते हैं तो डर के मारे उसकी ऐसी हवाइयां उड़ीं कि उसने खुद ही चुराए गए लाखों रुपये में से अपना हिस्सा वापस लाकर पीड़ित के घर के बाहर चुपचाप रख दिया. साथ में एक माफी भरा खत भी छोड़ा, जिसमें उसने अपनी गलती स्वीकार की और तंत्र-मंत्र न करवाने की प्रार्थना की. इस अनोखी घटना ने पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है, और हर जुबान पर बस इसी अजीबोगरीब चोरी की चर्चा हो रही है.

क्या थी पूरी घटना और कैसे हुई चोरी?

यह पूरी घटना आंध्र प्रदेश के नरसराओपेट शहर के प्रकाश नगर स्थित एक अपार्टमेंट की है. बीते 30 जुलाई को आदिनारायण रेड्डी नाम के शख्स के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था. चोरों ने बड़ी चालाकी से घर के दरवाजे वैसे के वैसे ही रहने दिए, लेकिन अलमारी के ताले तोड़कर उसमें रखे 317 ग्राम सोने के गहने और करीब 21 से 25 लाख रुपये की नकदी चुरा ले गए. चोर ताला भी अपने साथ उखाड़कर ले गए थे. इस चोरी का खुलासा कुछ समय बाद हुआ, जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया था.

You Might Be Interested In

चोरी के बाद उड़ गई रातों की नींद

इस मामले में असली ट्विस्ट तब आया जब पीड़ित परिवार ने चोरों का पता लगाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली. तांत्रिक ने दावा किया कि यह चोरी किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो इसी अपार्टमेंट के आसपास रहता है और उसने इस चोरी का पता लगाने के लिए एक विशेष तांत्रिक प्रयोग यानी ‘अंजनम’ (Anjanam) किया है. यह बात पूरे अपार्टमेंट और आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई. माना जा रहा है कि यह बात किसी तरह चोर तक भी पहुंच गई. तांत्रिक विद्या और काले जादू के इस खौफ ने चोर की रातों की नींद उड़ा दी और उसे डर सताने लगा कि वह पकड़ा जाएगा या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी.

काले जादू के खौफ से छोड़े लाखों रुपये

चोरी के करीब पंद्रह दिन बाद, एक दिन सुबह जब आदि नारायण रेड्डी के घर के मालिक उठे और बाहर आए, तो उन्होंने दरवाजे के पास सैंडल स्टैंड पर एक थैला देखा. पहले तो वे डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने उस थैले को खोला, तो उनके होश उड़ गए. उस बैग में 19 लाख रुपये की नकदी और एक खत रखा हुआ था. उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैग और खत को अपने कब्जे में ले लिया. उस खत में लिखा था- ‘घबराएं नहीं, बाकी लोगों ने सोना बेच दिया है. मेरे हिस्से में जो पैसे आए थे, मैं उन्हें वापस लौटा रहा हूं. मुझे माफ कर दीजिए.’

पुलिस की जांच और इलाके में चर्चा का विषय

फिलहाल, पुलिस ने खत को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है ताकि आरोपी की लिखावट और फिंगरप्रिंट्स की जांच की जा सके. पुलिस ने जब अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पाया कि कैमरे केवल नीचे की तरफ लगे हैं और कॉरिडोर में कोई सीसीटीवी नहीं होने के कारण चोर का चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो सका. लेकिन अन्य सुरागों के आधार पर एक संदिग्ध पर नजर रखनी शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या वाकई यह डर ‘अंजन’ की वजह से था या फिर पुलिस की दबिश और पकड़े जाने के तनाव के कारण चोर ने यह नौटंकी की. वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन नरसराओपेट में घटी इस अजीबोगरीब घटना ने पुलिस और आम जनता दोनों को सोच में डाल दिया है और यह फिलहाल हर जगह चर्चा का हॉट टॉपिक बनी हुई है.

ये भी पढ़ें:- मामूली कहासुनी में इतना भड़क गया इंजीनियर पति, बेरहमी से छीन लीं पत्नी की सांसें, फिर खुद भी…वॉइस मैसेज से हुआ खुलासा!

Tags: ajab gajab newsAndhra Pradesh Newscrime newsrobbery case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यशस्वी जायसवाल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 30 टेस्ट में 30...

August 15, 2026

कितनी कप कॉफी एक दिन में पीनी चाहिए?

August 15, 2026

रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?

August 15, 2026

ज्यादा ग्रीन टी पीने के नुकसान

August 15, 2026

बॉलीवुड के 5 सितारे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में निभाई...

August 15, 2026

पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट...

August 15, 2026
सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!
सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!
सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!
सोना तो बेच दिया… पर तंत्र-मंत्र के डर से लौटा गए ₹19 लाख, दरवाजे पर छोड़ा नोटों से भरा थैला, चोर का खत पढ़कर पुलिस के भी उड़ाए होश!