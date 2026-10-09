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Hasi Rani Rath Wins Nandigram Bypoll: नंदीग्राम उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत, हासी रानी रथ ने 1,22,800 लाख वोटों से मारी बाजी

Nandigram Bypoll Result 2026: पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है. बीजेपी उम्मीदवार हासी रानी रथ ने नंदीग्राम सीट पर 1,22,800 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 9, 2026 3:49:25 PM IST

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हासी रानी रथ ने शानदार जीत दर्ज की है
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हासी रानी रथ ने शानदार जीत दर्ज की है


चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की उपचुनाव वाली सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर BJP उम्मीदवार हासी रानी रथ ने बड़ी जीत दर्ज की है. उन्होंने 1,22,800 वोटों के अंतर से इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया. 

बड़े अंतर से जीत हासिल की

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हासी रानी रथ ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 1,63,677 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रसाद को 40,877 वोटों से संतोष करना पड़ा. हासी रानी रथ ने मिलन प्रसाद को 1,22,800 वोटों के बड़े अंतर से हराया. वहीं, सीपीआई के उम्मीदवार शांतिगोपाल गिरी 5,754 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे.

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जीत के पहले ही कर दी भविष्यवाणी

नंदीग्राम उपचुनाव में BJP उम्मीदवार हासी रानी रथ ने जीत के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी. उन्होंने कहा कि उनकी जीत तय है और वह एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगी. उन्होंने इसके लिए पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया.

काउंटिंग सेंटर के बाहर हुई नारेबाजी

नंदीग्राम उपचुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. इसी दौरान एक एजेंट की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पास के मेडिकल सेंटर ले जाया गया.

रेजीनगर सीट पर जीत दर्ज की

रेजीनगर सीट पर बीजेपी के शंखराव सरकार ने 72,710 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP के गुलाम नबी आजाद दूसरे और कांग्रेस के अब्दुल्लाहिल काफी तीसरे स्थान पर रहे.

यह खबर भी पढ़ें: CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट! आज रात 9 बजे से बंद हो सकते हैं 57 मेट्रो स्टेशन, देखें पूरी लिस्ट

Tags: Hasi Rani RathHasi Rani Rath Nandigram Resulthome-hero-pos-7Nandigram Bypoll Result 2026
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