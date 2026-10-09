Hasi Rani Rath Wins Nandigram Bypoll: नंदीग्राम उपचुनाव में BJP की बड़ी जीत, हासी रानी रथ ने 1,22,800 लाख वोटों से मारी बाजी

चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की उपचुनाव वाली सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर BJP उम्मीदवार हासी रानी रथ ने बड़ी जीत दर्ज की है. उन्होंने 1,22,800 वोटों के अंतर से इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया.

बड़े अंतर से जीत हासिल की

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हासी रानी रथ ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 1,63,677 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रसाद को 40,877 वोटों से संतोष करना पड़ा. हासी रानी रथ ने मिलन प्रसाद को 1,22,800 वोटों के बड़े अंतर से हराया. वहीं, सीपीआई के उम्मीदवार शांतिगोपाल गिरी 5,754 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे.

जीत के पहले ही कर दी भविष्यवाणी

नंदीग्राम उपचुनाव में BJP उम्मीदवार हासी रानी रथ ने जीत के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी. उन्होंने कहा कि उनकी जीत तय है और वह एक लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगी. उन्होंने इसके लिए पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया.

काउंटिंग सेंटर के बाहर हुई नारेबाजी

नंदीग्राम उपचुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. इसी दौरान एक एजेंट की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पास के मेडिकल सेंटर ले जाया गया.

नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल: विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसी बीच एक काउंटिंग एजेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तत्काल इलाज के लिए पास के मेडिकल सेंटर ले जाया गया। https://t.co/CCpkMTF4Vf — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 9, 2026

रेजीनगर सीट पर जीत दर्ज की

रेजीनगर सीट पर बीजेपी के शंखराव सरकार ने 72,710 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. हुमायूं कबीर की पार्टी AJUP के गुलाम नबी आजाद दूसरे और कांग्रेस के अब्दुल्लाहिल काफी तीसरे स्थान पर रहे.

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