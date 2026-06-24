Nandani Bosamiya: मैं जिंदगी से जंग हार… फंदे पर लटकी मिली आप नेता; आखिरी पोस्ट में लिव-इन पार्टनर पर लगाए सनसनीखेज आरोप

AAP Candidate Nandani Bosamiya Death: गुजरात के राजकोट में बुधवार उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोंडल चौकड़ी के पास आगमन सिटी के एक फ्लैट में 23 साल की युवती, जिसकी पहचान नंदिनी बोसमिया के नाम से हुई है लटकी हुई मिली. उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है और इस घटना को आत्महत्या का नाटक बताया गया है, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया.

जेतपुर की रहने वाली नंदिनी ने पिछले साल आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार के तौर पर नगर निगम चुनाव लड़ा था. अपनी मौत से पहले, उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि वह अपने लिव-इन पार्टनर के उत्पीड़न से बहुत परेशान हो गई थी.

लिव-इन में थी नंदिनी

पुलिस के मुताबिक, नंदिनी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) के तौर पर काम करती थी. जूनागढ़ में किराए के घर में रहने के दौरान उसकी मुलाकात असलम हुसैन समा से हुई, जो दूसरे समुदाय का शादीशुदा आदमी था. बाद में दोनों ने दोस्ती का एग्रीमेंट किया और दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद राजकोट में साथ रहने लगे.

परिवारवालों ने असलम पर लगाए शारीरिक उत्पीड़न के इलजाम

परिवार वालों ने आरोप लगाया कि नंदनी ने उन्हें असलम से होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बारे में बार-बार बताया था. उसकी बॉडी मिलने के बाद, जेतपुर के नवागढ़ में रहने वाले उसके पिता आनंदभाई बोसमिया ने असलम पर अपनी बेटी की हत्या करने और उसे सुसाइड दिखाने के लिए लटकाने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि जब परिवार फ्लैट पर पहुंचा, तो मेन दरवाज़ा बंद नहीं था और बालकनी का दरवाज़ा भी खुला था, जिससे उसकी मौत के हालात पर शक पैदा हो रहा है.

जिंदगी से जंग हार गई

अपनी मौत से पहले, नंदिनी ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला मैसेज शेयर किया था, जिसमें लिखा था डैड, मैं ज़िंदगी से जंग हार गई. अपने आखिरी मैसेज में, उसने आरोप लगाया कि असलम ने उसके सोने और चांदी के गहने गिरवी रख दिए थे और उसकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी.

नंदिनी की छोटी बहन ने भी असलम पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें दावा किया गया कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एब्यूज दिया. उसने आगे आरोप लगाया कि नंदिनी को यह कहने के बाद कि बच्चे नहीं चाहिए, उसकी यूट्रस निकालने के लिए सर्जरी करवाई गई.

पोस्ट-मॉर्टम जांच का आदेश

परिवार के मुताबिक, नंदिनी ने रिश्ता खत्म करने, अकेले रहने और एक नई ज़िंदगी शुरू करने का प्लान बनाया था. हालांकि, ऐसा करने से पहले ही, उसकी ज़िंदगी संदिग्ध हालात में खत्म हो गई. राजकोट तालुका पुलिस ने परिवार का बयान दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. फोरेंसिक पोस्ट-मॉर्टम जांच का आदेश दिया गया है, और आगे की कानूनी कार्रवाई मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.