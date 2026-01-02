Namo Bharat Train कांड में आया नया मोड़: वायरल वीडियो वाले कपल ने उठाया ऐसा कदम, दंग रह गए लोग!

हाल ही में नमो भारत रैपिड ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी. इस क्लिप में गाजियाबाद-मेरठ RRTS रूट पर चलती ट्रेन के अंदर एक युवा जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा था. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी. अब इस मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है वीडियो में दिख रहे छात्र जोड़े ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है.

शादी की तैयारी

खबरों के मुताबिक, दोनों की शादी की तारीख तय हो गई है और परिवारों ने पुष्टि की है कि उनकी सगाई हो चुकी थी. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि दोनों बालिग हैं और एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. वे दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र हैं. युवती BCA कर रही है, जबकि युवक B.Tech की पढ़ाई कर रहा है.

‘भास्कर इंग्लिश’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा को भारी मानसिक प्रताड़ना और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. वह इतनी आहत हुई कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की. हालांकि समय रहते परिवार की महिलाओं ने उसे संभाला और समझाया. बाद में दोनों छात्रों के भविष्य और मानसिक शांति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों को विवाह बंधन में बंधकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए.

पुलिस कार्रवाई

वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अश्लील कृत्य (धारा 296), ताक-झांक (धारा 77) और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी. यह शिकायत दिल्ली-मेरठ रूट का संचालन देखने वाली एजेंसी के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने दर्ज कराई थी. FIR के अनुसार यह घटना 24 नवंबर की शाम करीब 4 बजे दुहाई से मुरादनगर के बीच प्रीमियम कोच में हुई थी.

जांच में एक और बड़ी बात सामने आई कि यह वीडियो किसी यात्री ने नहीं बल्कि ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ ने अपने मोबाइल से बनाया था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऑपरेटर ने ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल न करने के नियमों का उल्लंघन किया और बिना अनुमति के निजी वीडियो रिकॉर्ड किया. इसी लापरवाही और निजता के उल्लंघन के चलते कंपनी ने 3 दिसंबर को ऑपरेटर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया.