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जल्दी दिल्ली से ऋषिकेश तक दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, 6 नहीं केवल 3 घंटे में पूरा होगा सफर, देखें डिटेल्स

वर्तमान समय में दिल्ली से मेरठ तक के बीच नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिसे आगे बढ़ाकर ऋषिकेश तक विस्तार करने की बात चल रही है. इसके डीपीआर राज्य सरकार को सौंपी गई है. अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो केवल 3 घंटे में सफर पूरा हो जाएगा.

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 12:07:12 PM IST

नमो भारत ट्रेन
नमो भारत ट्रेन


Delhi to Rishikesh Namo Bharat Train: दिल्ली से मेरठ के बीच हाई-स्पीड नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिसे अब जल्द ही उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश तक बढ़ाया जा सकता है. इस प्रस्ताव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे पूरे प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है. उत्तराखंड सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस रूट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के सर्वे को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी. सरकार का कहना है कि यह परियोजना राज्य के विकास, कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए बेहद अहम है. इस कारण इसे प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा.

बनेगा 150 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर

एनसीआरटीसी की ओर से भेजे गए रिमाइंडर के बाद राज्य प्रशासन ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है. अब उम्मीद है कि मंजूरी मिलते ही मेरठ से ऋषिकेश तक लगभग 150 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर का तकनीकी और भौगोलिक सर्वे शुरू कर दिया जाएगा. इसमें करीब 72 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश और लगभग 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा.

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कॉरिडोर का रूट

यह प्रस्तावित रूट मेरठ के मोदीपुरम से आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार को जोड़ते हुए सीधे ऋषिकेश तक जाएगा. इस हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से दिल्ली-NCR और उत्तराखंड के बीच यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी. 

कम हो जाएगा सफर का समय

फिलहाल सड़क मार्ग से दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं लेकिन नमो भारत ट्रेन के शुरू होने के बाद यह सफर घटकर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो सकेगा. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि यात्रियों को एक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सकेगा. 

क्या होगा फायदा?

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा धार्मिक पर्यटन को मिलेगा. इसकी वजह ये है कि देश-विदेश से श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं. अनुमान है कि इससे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के तौर पर भी देखा जा रहा है. अगर यह योजना समय पर आगे बढ़ती है, तो आने वाले सालों में उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और विकास की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.

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