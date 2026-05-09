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Namo Bharat Corridor: 21 मेट्रो स्टेशनों के बदलने जा रहे नाम, जानें क्या है नमो भारत का नया मॉडल?

Namo Bharat Corridor: नमो भारत कॉरिडोर (RRTS) अपनी रफ्तार के साथ-साथ अपनी नई पहचान के कारण भी चर्चा में बना हुआ है. दिल्ली से मेरठ के बीच कुछ स्टेशनों के नाम बदलने जा रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: May 12, 2026 12:46:34 PM IST

21 मेट्रो स्टेशनों के बदलने जा रहे नाम
21 मेट्रो स्टेशनों के बदलने जा रहे नाम


Namo Bharat Corridor: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली रीजनल रैपिड ट्रेन ‘नमो भारत’ अब जल्द एक नए अवतार में नजर आने वाली है. यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने इसकी कमाई में बढ़ोतरी करने के लिए स्टेशनों को ब्रैंडिंग हब बनाने की तरफ एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है. 

क्या है ये नया मॉडल? 

NCRTC ने 21 स्टेशनों के लिए को-ब्रैंडिंग और सेमी-नेमिंग राइट्स के लिए कई कंपनियों को बुलाया है. इसका मतलब है कि अब स्टेशनों के नाम के साथ किसी बड़ी कंपनी या ब्रांड का नाम भी जोड़ा जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी किसी स्टेशन के नाम के अधिकार लेती है, तो उस स्टेशन का नाम उस कंपनी के नाम के साथ मिलकर दिखाया जाएगा.

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इन स्टेशनों की लगाई जाएगी बोली

 स्टेशनों के नाम बदल ने या को-ब्रैंडिंग की तैयारी की जा रही है. उस लिस्ट में : मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर और मोदी नगर साउथ शामिल है. 

यात्रियों को कैसे मिलेगी जानकारी?

ब्रैंड्स के प्रचार के लिए NCRTC ने पूरी प्लानिंग कर ली है. ट्रेन के अंदर स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड का नाम भी सुनाई देगा. मैप, प्लेटफॉर्म, एंट्री-एग्जिट गेट और खंभों पर कंपनियों के लोगों लगाए जाएंगे. स्टेशनों के भीतर कंपनियों को अपने स्टॉल लगाने के लिए भी खास जगह दी जाएगी. 

ब्रांड्स को क्यों है दिलचस्पी?

NCRTC के अनुसार, ये स्टेशन ऐसे इलाकों में हैं जहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और कई स्कूल-कॉलेज भी पास में हैं. 21 अक्टूबर 2023 को पहले फेज की शुरुआत के बाद से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग नमो भारत ट्रेन में सफर कर चुके हैं. इतने ज्यादा यात्रियों की वजह से ये स्टेशन कंपनियों के लिए विज्ञापन और ब्रांडिंग के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

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22 फरवरी को पीएम ने किया उद्घाटन 

22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया था. 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली यह ट्रेन यात्रियों का समय बचा रही है. बल्कि ये कनेक्टिविटी मेट्रो, रेलवे और बस अड्डों से भी जुड़ चुकी है.

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Tags: Delhi Meerut RRTSnamo bharat corridorNamo Bharat TrainRRTS Station Name Change
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