Maharashtra News: नवरात्रि में गरबा खेलने गईं लड़कियों के साथ बदसलूकी? विरोध किया तो युवक ने सरेआम जड़े थप्पड़, आखिर क्या है मामला?

महाराष्ट्र के नालासोपारा से नवरात्रि के पावन अवसर पर एक बेहद शर्मनाक और खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने सार्वजनिक आयोजनों में महिलाओं की सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां एक गरबा पंडाल के दौरान एक सिरफिरे युवक पर नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं. बात तब और बिगड़ गई जब एक साहसी लड़की ने उसकी इस गंदी हरकत का खुलकर विरोध किया, तो उस आरोपी ने बीच भीड़ में लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और लोग आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

गरबा पंडाल में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़

त्योहारों की रौनक के बीच महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक गरबा इवेंट का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने पहुंचे थे. लेकिन इस खुशी के माहौल को तब ग्रहण लग गया जब एक युवक ने वहां मौजूद नाबालिग लड़कियों के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया. जब आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो पीड़ित बच्चियों में से एक ने बिना डरे उसकी इस हरकत का कड़ा विरोध किया. एक लड़की के सामने आकर आवाज़ उठाने से वहां माहौल गरमा गया और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा.

विरोध करने पर लड़की को जड़ा थप्पड़ और दी धमकी

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी युवक अपनी गलती मानने के बजाय उस बहादुर लड़की के साथ बहस बाजी कर रहा है. जब लड़की ने उसकी हरकतों का पर्दाफाश करना चाहा, तो गुस्से में आकर उस युवक ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया. फुटेज में यह भी दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और उस पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम मढ़ने की कोशिश की. हालांकि इस वीडियो के आधार पर पूरी घटना की गहराई से जांच की जा रही है.

#BREAKING #गरबा कार्यक्रम में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध करने पर थप्पड़ मारने का दावा #महाराष्ट्र के #नालासोपारा ईस्ट स्थित संतोष भुवन में गरबा कार्यक्रम के दौरान एक युवक पर नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। दावे के मुताबिक, जब एक लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। मामले की आधिकारिक पुष्टि और पुलिस की कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है। नाबालिगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग। @MBVVPOLICE @DGPMaharashtra @Dev_Fadnavis #Nalasopara #Maharashtra #GarbaEvent #WomenSafety #ChildSafety #PoliceInvestigation #MaharashtraNews #BreakingNews — UN News (@unnewsofficials) October 20, 2026

आयोजनों में सुरक्षा पर उठे सवाल

इस दर्दनाक और शर्मनाक वाकये ने एक बार फिर इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या फेस्टिव सीजन में पंडालों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं या नहीं. आयोजकों की जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे कार्यक्रमों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखें ताकि कोई भी मनचला ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत न जुटा सके. हालांकि इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक पूरी और विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद से आम जनता में भारी गुस्सा देखा जा रहा है.

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