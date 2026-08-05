पहले गर्लफ्रेंड संग बिताई रात, जब नहीं बनी बात तो बन गया हैवान; फिर युवती को लेकर पहुंचा सूनसान जगह और…

नागपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां फ्रेंडशिप डे पर दोस्ती, शादी और गिफ्ट को लेकर हुए विवाद के चलते एक युवती को नदी में धकेल कर मार डाला गया. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे राज सामने आए हैं, जिसने आस-पास के इलाकों के लोगों को हैरान कर दिया है.

कब और कैसे हुई पूरी घटना?

आपको बता दें कि यह पूरा मामला नागपुर के कन्हान थाना क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार फ्रेंडशिप डे (29 जुलाई) के दिन यानी रविवार को आरोपी आशीष मनपिया, आशी डे के घर गया था, जो कथित तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड थी. जब आरोपी युवक पहुंचा, तो दोनों ने कुछ समय साथ बिताया, लेकिन देर शाम उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. जानकारी के मुताबिक दोनों में दोस्ती, शादी और गिफ्ट को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पुराने रेलवे पुल तक पहुंच गए. फिर वहीं पर आरोपी युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को नदी में फेंक दिया.

जबरदस्ती दिया धक्का

जांच कर रही पुलिस ने युवक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने युवती को जबरदस्ती गुस्से में आकर नदी में धकेल दिया था. ये घटना रात के समय हुई थी. इस वजह से उसकी डूबने से मौत हो गई. हालांकि, अभी पुलिस सभी एंगल को जोड़कर मौत के पीछे के असली कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है. जब मृत लड़की का शव मिला, तो उसके हाथ पर माय लव इज पॉइजन गुदा हुआ था. साथ ही आपको बता दें कि वह नागपुर में ड्रग्स तस्करी की आरोपी रह चुकी है. इसलिए पुलिल ड्रग्स मामले भी जांच कर रही है.

बॉयफ्रेंड के खिलाफ की थी शिकायत